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新冠肺炎防疫升級　交通場站戶外50公尺全面消毒

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▲為加強新冠病毒防疫工作，台南市環保局轄下各清潔區隊動員，針對火車站及其地下道、公車轉運站、高鐵站等32處交通場站戶外50公尺範圍進行全面消毒作業。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲為加強新冠病毒防疫工作，台南市環保局轄下各清潔區隊動員，針對火車站及其地下道、公車轉運站、高鐵站等32處交通場站戶外50公尺範圍進行全面消毒作業。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為加強新冠病毒防疫工作，台南市政府26日啟動公共場所環境消毒作業，由環保局轄下各清潔區隊動員清潔隊員近90人、動力噴霧機46台、消毒車18輛，針對火車站及其地下道、公車轉運站、高鐵站等32處交通場站戶外50公尺範圍進行全面消毒作業，26日傍晚前會全部完成。

▲為加強新冠病毒防疫工作，台南市環保局轄下各清潔區隊動員，針對火車站及其地下道、公車轉運站、高鐵站等32處交通場站戶外50公尺範圍進行全面消毒作業。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市長黃偉哲26日早上視察環保局消毒台南火車站週遭環境時表示，台南市轄內公共場所的環境消毒作業會持續進行，黃偉哲同時呼籲，大型營業場所、大眾運輸業者、社區管理委員會，務必進行內部場所消毒，防止疫情擴散，共同維護市民健康與安全。

▲為加強新冠病毒防疫工作，台南市環保局轄下各清潔區隊動員，針對火車站及其地下道、公車轉運站、高鐵站等32處交通場站戶外50公尺範圍進行全面消毒作業。（圖／記者林悅翻攝，下同）

環保局長謝世傑進一步說明，消毒重點在於民眾容易碰觸的地方，包括各類交通場站等候區椅子、人行步道、公共廁所等處所。同時環保局會宣導大眾運輸業者、大型營業場所、社區管理單位落實內部清潔消毒及自主管理，鼓勵在適當地點揭示消毒頻率及標示「本場所已完成消毒」，讓民眾可以安心。

▲為加強新冠病毒防疫工作，台南市環保局轄下各清潔區隊動員，針對火車站及其地下道、公車轉運站、高鐵站等32處交通場站戶外50公尺範圍進行全面消毒作業。（圖／記者林悅翻攝，下同）

環保局提醒，公共場所內人員經常接觸的電梯按鈕、手扶梯、地面、健身器材、遊樂設施、桌椅、電話筒等，以及浴廁水龍頭、廁所門把、馬桶蓋及沖水握把，應有專責人員定期清潔，每天至少消毒1次，假設顧客人數眾多且頻繁出入，可適度提高消毒頻率。

環保局指出，這台消防專用車輛係考量新冠肺炎消毒工作，可藉由機具操作減少與外在環境接觸之風險，即可完成消毒作業而量身打造之消毒車。主要為在消毒車輛上安裝「砲霧台」，其機身由不銹鋼打造、配置10個噴嘴，噴霧之水平距離可達8米以上，最大水量可達60 L/min，左右仰角可達180度，俯角約可80度。這部車輛消毒效率高，適合於戶外公共場域一般消毒使用，但不適用於登革熱防治消毒，後續如有大面積消毒將會啟動使用。

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