在家檢疫「接到亂跑電話」！她無奈「定位不準」：警察差點衝過來　網爆共鳴

▲ 民眾在家檢疫，卻因為手機定位問題，讓警察差點上門 。（圖／翻攝自爆怨公社）

記者張嘉晏／綜合報導

近日已傳出不少居家檢疫者亂跑被罰的消息，不過這名女網友卻是無辜表示，先生明明就乖乖待在家，卻突然收到公所人員電話詢問先生「是否亂跑」，事後才知道是因為定位的失誤，才讓他們差點被誤會。貼文一出，不少人也都反映遇過「警察突然上門」的相同情況。

一名女網友在臉書「爆怨公社」中發文，她表示先生因為公務出差，近期緊急返台，入境後依規定要進行居家檢疫，而她的老闆也很佛心的讓她休14天的帶薪照顧假。

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原PO說，先生每天幾乎都窩在獨立的房間內生活，也有依規定量體溫，兩人更是保持一公尺以上的距離，並且消毒再消毒。然而，原PO卻在25日接到防疫工作人員的電話，詢問「先生是否跑出去」，她表示先生一直都在家中，不信的話可以調大樓監視器來看，對方才趕緊打家中電話確認，並且通知警察不用到場處理。

原PO還補充，隨後先生在洗澡時，竟然又收到一通說他亂跑的簡訊，無奈感嘆他們被手機定位擺了一道，差點就要被罰。

▲手機定位飄移，原PO先生差點被誤會。（示意圖／資料照）

貼文一出，許多人表示GPS定位本就容易出錯，尤其在室內更容易被干擾，不過防疫人員打電話來也是一種抽查，以防有心人亂跑，「GPS本來就是很不穩定的東西~有玩過寶可夢GO就知道 」、「正常，我朋友也是這樣」、「基本上GPS在室內無法精準定位」、「區公所說我定位異常，突然帶警察來，剛洗完澡的我只好讓他們看免費的出浴美人囉」、「工作人員和警察都辛苦了」。

還有一票人歪樓大讚原PO有個好老闆，「妳老闆也太好了」、「給妳們老闆一個讚」、「求老闆」、「神仙老闆」。

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