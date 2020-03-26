不怕死、不長眼！林園隔離男找友人騎車爽趴走溜達吃早餐…以為沒人知道　

▲高雄市一名男子（後座）應該接受居家隔離，但沒想到卻找朋友騎機車外出 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖、許宥孺／高雄報導

高雄一名剛從香港返國的男子，應該居家隔離14天，但沒想到卻被發現2度外出，甚至還有失聯的情況，最後警方找到了這名男子，高雄市衛生局簡任技正潘炤穎表示，可能是這名男子覺得檢疫期間在家裡悶壞了，所以才外出吃早餐跟買藥，現在不但得要被強制隔離之外，還得收到2張各10萬塊錢罰單。

潘炤穎說這名從香港返台的男子是在21日入境，22日跟23日在電子圍籬紀錄上頭都有「短暫」時間離開限制住居的處所，「在行為的判定上面，他已經是2次違反居家隔離的檢疫措施，在24日下午就動用警方以及衛生局所的同仁，直接將他送進強制隔離所」。

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▲高雄市政府衛生局簡任技正潘炤穎說明將對這名男子開出2張各10萬罰單 。（圖／記者吳奕靖攝）

潘炤穎也強調，他在離開檢疫處所的行蹤都有掌握了！不過因為並非是「確診」個案，所以不會公布他的活動史地點，現在會依照頒訂標準，已離開2小時之內裁處10萬塊來開罰。潘炤穎說，他離開2次的原因，一次是前往藥局，另外一次是吃早餐，不排除他是不習慣被「隔離」，所以才找朋友一起外出來溜達，以為不會有人知道。

而有媒體報導這名從香港回來的男子在入境時，申報不實資料，潘炤穎表示這個部分尚未明確，要跟相關單位比對資料之後才能確定，不過已經確定將會對這名男子開出罰單，而且會是以1次罰1張的方式來裁處。

▲高雄市政府衛生局簡任技正潘炤穎說明將對這名男子開出2張各10萬罰單 。（圖／記者吳奕靖攝）