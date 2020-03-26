LINE預告開放Apple帳號登入、換機　終止Facebook帳號註冊

▲LINE預告開放Apple帳號登入、換機，並將終止Facebook帳號註冊。（圖／翻攝LINE）

記者姚惠茹／台北報導

LINE特別提前預告，近期針對LINE帳號的相關規則將有兩項新作法，包括即將終止使用Facebook帳號來註冊新的LINE帳號，以及開放使用Apple帳號登入、換機，並強調新機制不會影響現有用戶，還是可以用Facebook帳號進行登入、換機。

LINE首先表示，即將終止使用Facebook帳號註冊「新的」LINE帳號，並建議用戶使用電話號碼來註冊新的LINE帳號，也就是說，之後若要註冊新的LINE帳號，註冊時都需要有電話號碼，但是目前使用Facebook帳號登入、換機的用戶不會受到影響。

LINE說明，未來用戶註冊新的LINE帳號時，需要使用電話號碼、電子郵件、密碼，並提醒用戶雖然新機制對現有用戶不會有影響，但如果用戶「只有」設定Facebook帳號，還是建議要到LINE的設定中，新增電話號碼的資訊，有利於之後換機的操作。

LINE同時宣布，即將開放使用Apple帳號登入、換機，讓用戶登入LINE帳號更加安全且便利，因此將採用Apple針對開發商所提供的登入串接功能，未來iOS 13、LINE iOS版本為10.5.0(含)以上的用戶，只要在LINE設定好Apple帳號後，就可以選擇使用Apple帳號登入、換機。

LINE總結，未來LINE提供的換機方式將有3種，包括使用電話號碼和登入密碼來換機、使用Facebook帳號換機，以及iOS用戶限定使用的Apple帳號換機，可以讓用戶自己選擇輕鬆便利的方式來進行換機，並將終止Facebook帳號註冊。