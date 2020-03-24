美國批准Apple Watch豁免關稅　蘋果可再省7.5%稅金！

▲蘋果先前提出產品關稅豁免的請求，目前只有Apple Watch成功獲得完全減免。（圖／《THE VERGE》）

記者謝仁傑／綜合報導

據科技外媒《9TO5Mac》、《彭博社》報導，蘋果爭取Apple Watch免徵進口關稅的要求，已經獲得美國貿易代表署（USTR）批准，可以省下7.5％的關稅。

去年9月，川普總統對從中國進口的一系列產品，包括Apple Watch在內，課徵15％的關稅，作為中美貿易戰的武器之一，不過，隨著中美雙方簽訂貿易協定，這項關稅也在今年2月削減了一半，降至7.5％。

如今，美國貿易代表署又同意讓Apple Watch豁免關稅，對於蘋果來說，無疑是一大好消息。

蘋果向美國貿易代表署的最初請求中表示，Apple Watch在戰略上不重要，也與其他中國工業計劃無關；蘋果還表示，它尚未在中國以外的地方，找到可以滿足美國對Apple Watch需求的貨源。

去年11月，蘋果向美國政府提出關稅豁免的請求，清單包括11種產品和組件，例如AirPods、HomePod、Beats系列產品、iPhone零組件等；蘋果也成功地獲得部分Mac Pro零組件的關稅減免，不過並非所有減免請求都獲得批准。

先前蘋果執行長庫克（Tim Cook）和川普總統會面時，分析了課徵關稅可能對蘋果業務造成的影響。去年8月，川普表示庫克提出的「關稅將影響蘋果與三星的競爭力」是一個具有說服力的論點。



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