分手砲爆打女友！他辯「歐美式暴力派」　檢怒：那幹嘛刪除她LINE好友

▲黃男逼女友分手砲，還把被害人打得鼻青臉腫，卻辯稱是「歐美式暴力派」。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者劉昌松／台北報導

台北黃姓男子去年某天發現同居女友手機內，有和男性親密照片，2人大吵一架後，黃男逼女方「分手砲」，女方抗拒被打得鼻青臉腫，馬上搬家逃離，黃男被控性侵後辯稱2人是用「歐美式暴力派」的方式做「和好砲」，但北檢檢察官發現黃男已經把女方從LINE好友中刪除，認為辯詞不可採，24日依妨害性自主等罪起訴。

據了解，這件性侵案當事人，男的帥、女的美，2人透過網路認識後，同居在台北市，事發當天晚上，黃男發現女友手機內與男性親密照片後暴怒，2人激烈爭吵到隔天凌晨，黃男要求分手前要發生性關係，還把被害人爆打一頓後，黃男如常去上班，被害人趕緊聯繫友人前往協助整理行囊，馬上搬家。

▲被害人對黃男死心，受辱後馬上聯繫友人協助搬家。（示意圖／免費圖庫pixabay）

被害人事後拿著四肢、頭、臉都有傷勢的診斷證明到文山二分局提告，黃男否認性侵，辯稱當天吵完架後已經和好，其實2人做愛是「和好砲」，只是他們都會參考網友意見從事「歐美式暴力派」性交，所以會有些傷痕。

檢察官反問黃男過去有無進行過暴力式性交，黃男坦言曾試過綑綁被害人，因被害人會痛所以中斷，檢察官因此認定雙方合意暴力性交的辯詞不可採，加上被害人曾向友人抱怨，「不想只跟黃男當砲友，但是現在已經死心了」，且在事發後立刻搬家，黃男又把被害人從LINE好友中刪除，因此認定黃男當時違反被害人意願性侵，依妨害性自主、家暴傷害等罪將黃男起訴。

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