口罩2.0超商放領首日「順到爆」！民眾「1分鐘到手」嗨喊：超方便

▲「口罩實名制2.0」首波預購今開放領取口罩。（圖／記者蕭筠攝）



記者蕭筠／台北報導

行政院規劃「口罩實名制2.0」12日上路，首波總計吸引約117萬人預購，今（26）日起至4月1日正式開放民眾領取，《ETtoday新聞雲》實際前往超商探訪取貨情況，一早尚未有人潮湧入，領取速度十方快速，一名蔡小姐就狂讚直呼：「真的超方便！」表示整個領貨流程不到1分鐘就結束，相較藥局排隊領口罩實在方便太多。

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▲一早超商尚未湧入民眾領取口罩。（圖／記者陳詩璧攝）

「口罩實名制2.0」首波預購於今（26）日起至4月1日正式開放領取，民眾只要至超商的多媒體機選取「口罩領取」，並輸入身分證後4碼以及簡訊所收到之取貨序號，接著按下「下一步」後，就可以拿著小白單至櫃檯刷取條碼，即可將口罩拿到手。

一位蔡小姐一早就到7-11領取口罩，整個領取過程不到1分鐘就結束，忍不住直呼：「真的超方便！」無論是在多媒體機操作或是超商櫃檯領取口罩時，幾乎都沒有出現狀況，十分方便，她也指出因為要上班關係，根本沒時間到藥局排隊，「而且藥局要排得要死，每天都很多人，剛剛經過超誇張，已經有5、60個在排隊。」

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