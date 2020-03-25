口罩實名制2.0第二輪開跑！超商優惠升級「大美式、拿鐵不分冷熱買1送1」

▲「口罩實名制2.0」今日開放第二輪線上預購。（圖／業者提供，下同）



記者蕭筠／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情全球升溫，全台防疫用品需求大增。其中，「口罩實名制2.0」於今（25）日上午9時起開放第二輪線上預購，超商取貨時間為4月2日至4月8日，全家表示，凡選擇全家作為取貨店舖，只要憑口罩領取單據即享大杯美式、拿鐵，不限冷熱同品項買1送1；另OK mart則是祭出大杯醇品美式咖啡買1送1。

「口罩實名制2.0」首輪預購之民眾可於明（26）日至4月1日正式至各大超商領取口罩，其中，選定全家作為領取超商者，只要至任一門市透過FamiPort機台的口罩領取專區，分別輸入購買序號（序號將以手機簡訊傳送）、身分證末四碼，接著確認領取口罩數量後，列印領取單據至櫃台領取即可，且憑口罩領取收據還可兌換中杯熱拿鐵買1送1優惠券1張。

▲OK mart領口罩流程、優惠。



而口罩實名制2.0第二輪線上預購於今日開跑，全家優惠再升級，第二波口罩預購若指定「全家」取貨之消費者，領取口罩時可享大杯美式、拿鐵，不限冷熱同品項買一送一優惠券一張。另若選擇OK mart領取口罩之民眾，則享大杯醇品美式咖啡買1送1。