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錢櫃好樂迪不配合　侯友宜：有確診，生意就不用做了！

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新北市長侯友宜與衛福部長陳時中參加新北市防範新冠肺炎社區感染超前部署演習。（圖／黃威彬攝）

圖文／CTWANT

新北市長侯友宜日前晚率領由警、消、衛生局等單位組成的「聯合查察關懷小組」，前往新北市轄區內錢櫃、好樂迪等密閉空間視察防疫；侯友宜24日晚間更點名板橋錢櫃等9處不配合店家，除擴大臨檢外，也由警方派員站崗盤查，他呼籲業者配合政府防疫，否則出現確診案，「生意也不用做了」。

侯友宜說，業者不配合管控人潮，「我來幫你管制」，毅然派駐警力在錢櫃、好樂迪等KTV門口查驗身分，並由衛生局等單位加強防疫及公安稽查，只要違反規定就處罰業者，首波執行加強控管的地點包括板橋錢櫃、三重好樂迪重陽店、正義店、永和錢櫃、永和星光大道、蘆洲好樂迪及汐止好樂迪等地。

媒體報導，新北實施專案首日，即發現剛被列名不配合防疫的錢櫃板橋店，查到店內5樓緊急進口寬度不足、2及5樓防火門無法自動回歸、內部牆面裝修材料為木料，裝修材質不符規定，有嚴重公安缺失，得依《建築法》等相關規定裁罰6至30萬元，並當場張貼嚴重違規場所警示紅單，提醒民眾不要進入；聯合稽查小組另在現場查獲違規供應與吸菸有關器物，將依違反《菸害防制法》處1至5萬元罰鍰。

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