錢櫃好樂迪不配合　侯友宜：有確診，生意就不用做了！

圖文／CTWANT

新北市長侯友宜日前晚率領由警、消、衛生局等單位組成的「聯合查察關懷小組」，前往新北市轄區內錢櫃、好樂迪等密閉空間視察防疫；侯友宜24日晚間更點名板橋錢櫃等9處不配合店家，除擴大臨檢外，也由警方派員站崗盤查，他呼籲業者配合政府防疫，否則出現確診案，「生意也不用做了」。

侯友宜說，業者不配合管控人潮，「我來幫你管制」，毅然派駐警力在錢櫃、好樂迪等KTV門口查驗身分，並由衛生局等單位加強防疫及公安稽查，只要違反規定就處罰業者，首波執行加強控管的地點包括板橋錢櫃、三重好樂迪重陽店、正義店、永和錢櫃、永和星光大道、蘆洲好樂迪及汐止好樂迪等地。