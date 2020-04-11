海底撈「偷漲價還減量」被罵爆！　公司緊急道歉：調回原價

▲海底撈火鍋。（圖／記者黃士原攝）

記者劉亭／綜合報導

近日有網友發現，大陸海底撈火鍋恢復營業之後，不但偷偷調漲了價格，連分量都減少，氣憤大喊「吃不起了」，在網路上引起熱議。海底撈10日緊急發文道歉，本次調漲是錯誤決策，將恢復原本價格。

海底撈恢復營業之後，網友發現價格變了，「人均220+（人民幣，下同），血旺半份從16漲到23元，八小片；半份土豆片13元，合一片土豆1.5元，自助調料10塊錢一位；米飯7塊錢一碗；小酥肉50塊錢一盤，過分了啊」。

更有網友發現，一份炸酥肉已經從28元漲到了44元，漲幅超過30%；除此之外，分量還減少了，「半份鵪鶉蛋21元人民幣，12個，分量少了很多，下面都是白菜了，消費不起來了」。

海底撈公共關係科的工作人員也承認，由於疫情和成本上漲，公司調整了部分菜品價格，整體價格上漲幅度控制在6%，各城市實行差異化定價。

海底撈於聲明中表示，此次漲價是公司管理層的錯誤決策，傷害了海底撈顧客的利益，我們深感抱歉，公司決定，自即時起，所有分店的菜品價格恢復到2020年1月26日停業前的標準。

海底撈市值約200億美元，是全世界市值最高的餐飲企業之一。先前受新冠疫情影響，海底撈1月26日宣佈，大陸所有分店從1月26日起開始暫停營業，直到3月12日，大陸首批分店才恢復營業。

除了海底撈之外，西貝也同樣為漲價道歉。西貝餐飲董事長賈國龍11日表示，「我們確實漲價了，這時候漲價不對。從今天開始，所有漲價的外賣、堂食菜品價格恢復到2020年1月26日門店停業前的標準。」



▲海底撈道歉。（圖／翻攝自海底撈微博）