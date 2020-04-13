狂刷手遊3000抽「神裝缺6件」…宅男錢借到信用破產丟工作　怒告廠商結果曝

▲廖男本想藉手遊舒緩心情，不料為抽神裝錢借到信用破產、被親友責罵、工作也丟了，怒告廠商誤導消費。（示意圖，非新聞當事手遊／記者洪聖壹攝）

記者羅志華／台北報導

廖姓男子因憂鬱、焦躁接受身心科治療，親友為讓他輕鬆點，於2019年過年時，介紹他玩傳奇網路旗下「風之國度」手遊，廖男一玩上癮，為了抽卡、拚神裝，甚至向銀行貸款、與親友借錢，狂砸了45萬餘元，卻連件神裝都沒抽中，連工作也丟了；廖男控遊戲公司誤導消費求償90萬餘元，北院日前判他敗訴。

廖男控訴，「風之國度」抽卡刷評分機率詭異，有次他刷了53次分數5276，刷到106次分數也才5328，害他花了3萬多塊，也沒刷到理想的分數；他另外認為，遊戲中的轉盤活動應設有上限，消費達一定金額就該像娃娃機「包夾」那樣，可以拿到神裝，但「風之國度」的轉盤根本沒有設定上限，害他刷了3133抽，還有6件神裝沒拿到。

廖男主張，遊戲公司害他盲目消費，不只錢借到信用破產、被親友責罵，更因專注在與遊戲公司的訴訟上，導致他工作表現不佳被開除，至今仍因壓力過大須長期服藥，要向遊戲公司討回2倍消費金額，共90萬3388元。

傳奇網路遊戲公司表示，遊戲中已載明「此為機會中獎商品，消費者購買或參加活動不代表即可獲得特定商品」，且高價值的虛擬寶物，中獎的機率本來就比較低，認為廖男對遊戲機制的批評並不合理，消費者完全能選擇要不要抽。

法官認為，遊戲公司並無違反《公平交易法》、誤導消費者，且廖男對控訴「機率不合理」，僅表示個人主觀評論、沒提出客觀證據，而遊戲公司也有依消保會規定，載明「此為機會中獎商品，消費者購買或參加活動不代表即可獲得特定商品」警語，認定廖男主張無理，判他敗訴。

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