新店隨機殺人案犯保協會助療傷…父回憶與兒相處時流淚：盼最重罪懲罰凶手

▲犯保協會董事長邢泰釗帶領台北分會，於3月25日前往關心新店隨機殺人案的受害家屬，遇害人父親淚訴與兒相處的點滴，期盼司法還兒子一個公道。（圖／記者劉昌松翻攝）

記者劉昌松、羅志華／台北報導

王姓男子於3月13日晚間與妻子吵架，竟隨機持刀桶向路邊等著接姐姐下班的林姓男子，林男當下表情驚恐，送醫後仍宣告不治；財團法人犯罪被害人保護協會台北分會志工群於3月25日，在董事長邢泰釗帶領下前往探視家屬，林父強忍悲痛打理後事，期盼司法能還兒子一個公道。

林父向犯保協會淚訴，他跟兒子相處了33年，兒子自學校畢業後跟著他做裝潢，2人在工地默契十足，常常一個眼神就能知道彼此的意思，這次的事件，不只讓他失去了唯一的兒子，也少了一個工作的好夥伴，林父講到激動處不禁流淚，場面令人鼻酸，林母更因獨子遇害，事發後因悲傷失眠至今。

犯保協會臺北分會先前獲通報後，不僅到生命禮儀會館關懷家屬，並安排同樣有喪子之痛的馨生志工陪同遺體解剖，陪伴家屬送最愛的親人最後一程，希望能在他們的療傷之旅上，給予更多的支持與力量。

犯保協會董事長邢泰釗3月25日，但領台北分會志工及工作人員關懷家屬、致贈慰問金，並現場聽取家屬的訴求與困境，同時指示分會同仁持續協助家屬走出喪親之痛。

未來犯保協會台北分會也會針對本案成立專案，成員包然專任人員、保護志工、律師、心理師等，提供家屬刑事訴訟協助、心理諮商團隊安撫心靈，訪視關懷等服務，讓家屬面對未來的挑戰不再感到無助，並逐漸走出喪親之痛重獲「馨」生。

我沒有遲到，是時間遲到了！