影／25日清晨解除隔離！　第二批武漢台人寫信淚謝醫護：孩子終於笑了

記者陳政錄／台北報導

第2批武漢包機返台人員將於3月25日清晨解除隔離，在湖北滯留近2個月、返台又隔離14天的他們，心中思緒萬千，紛紛於今天寫信、錄影，感謝多天來兩岸主管機關、醫謢人員的幫忙，也還原包機和隔離過程，「看著小孩回家後的笑容，看著我父母放下心中的擔憂的笑容，原來這才是人生最美的時光。」

▲第二批武漢包機返台的滯留湖北民眾將於3月25日凌晨起陸續解除隔離，寫感謝信和錄影感謝兩岸醫護。（圖／湖北返台台胞提供，下同）

據了解，第二批武漢包機共361人，分別於3月10日深夜、3月11日清晨抵台桃園機場，隨後送至北部檢疫所隔離，據中央流行疫情指揮中心23日表示，361人中，2名後送者均已退燒且二採陰性，均已返回檢疫場所；其餘健康情形良好，預計3月25日清晨解除隔離。

▲▼感謝信和圖畫。

面對解除隔離在即，一名叫Sam的原滯留湖北民眾表示，感謝蔡總統及各位辛苦協助我們歸國的長官，「『回家』的路原本好遠，因為您們的用心與愛的付出，讓我們終於踏上回家的道路」，看著小孩回家後的笑容，看著我父母放下心中的擔憂的笑容，原來這才是人生最美的時光。

另一名台胞身穿橘色連帽外套，錄製影片，她還原整個包機過程，表示各單位都是非常嚴謹的，以他搭乘東航為例，有發放防護衣，必須通過體溫檢測、確認病毒核酸呈陰性才能上機，因此他感謝台灣政府與大陸方面，盡心盡力幫助我們回來。她也提到，隔離的地點過得都很好，並不如外界所說的「跟監獄一樣」。

有台胞坦言，當初看到來自台灣的醫護人員，不顧危險到武漢把大家一起接回來，經過層層把關，「真的辛苦了」，他們都相當感動，並肯定台灣防疫能量。另一位在信中寫道，謝謝海基會、兩岸政府，他們即將回到自己溫暖的小窩，這一路上來有很多不認識的人給他們溫暖，千言萬語都難以表達感謝。

▲因應肺炎疫情，第二批武漢台商包機10、11日抵達桃園機場。（圖／記者李毓康攝）

值得注意的，面對湖北各城市陸續解封，武漢按照今天大陸官方公告，也預計在4月8日解除通道管控，不少第二批返台的民眾也在感謝信中，提到還有很多人滯留在湖北，有返台工作、求學的需求，甚至還有孕婦，希望政府能推進第三批包機，協助他們返家，或者在秉持防疫的原則下，考量陸續解除註記，讓大家能返台，並配合相關檢疫要求。

有一位民眾還提到，當初台灣政府將有返台需求的一千多位台人，因防疫要求進行註記管制，但實際上應還有部分民眾，是名單尚未統計到，也沒被註記到的，在湖北陸續解封後，他們就有可能自行搭機返台，這樣對一直有循管道向台灣政府反映的人並不公平，也容易造成防疫破口。

對此，我陸委會副主委兼發言人邱垂正，昨日於立院外交及國防委員會，針對新冠肺炎（COVlD-19）疫情報告時重申，對於滯留湖北台灣民眾，基本上仍統一以「包機模式返台」，另「除了湖北嚴格管制，其他省份的國人可自行搭機返台」，但必須出示健康證明，返台後要做好14天居家隔離管制。

指揮中心指揮官陳時中在今天下午2點舉行的記者會上說，原先湖北返台都有註記，這是因為在封城中，現在不封城了，就可以讓他們回來，但會照著居家檢疫措施來走，會與陸委會進行相關磋商。

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