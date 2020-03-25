華航準備好了！王國材：指揮中心下令就可啟動第三次武漢包機

▲交通部次長王國材在立法院受訪。（圖／記者屠惠剛攝）

記者黃凱翊／綜合報導

新冠肺炎（COVlD-19）疫情越來越嚴峻，昨日武漢宣布解除封城，對於是否有第三次台商包機的計劃，交通部次長王國材今(25日)受訪時指出，華航一切都已準備好了。

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王國材表示，對於武漢第三台包機返台的計劃，華航過去一直在待命中，但一切決定權都在疫情中心上，不管是交通部或是華航等都是配合單位，過去的兩次包機都有標準做業程序，「華航已經準備好了，只要指令下來我們就馬上做。」認為第三次包機沒有什麼問題。

另外除了包機防疫外，對於國內的大眾交通運輸防疫規劃，王國材也表示，台鐵總共有241個站，目前已經進了22台紅外線儀器，將會放在運輸量較大的站，好快速量測民眾體溫，至於其他站則是使用額溫槍，只要搭車民眾額溫超過37.5度、耳溫超過38度，量測兩次還是超過標準的話，就不會讓該民眾上車，以確保大眾的健康安全。王國材表示，雖然量測體溫會讓各站的工作人員工作加重，但一切都是為了防疫，希望同仁能夠配合。

對於中央流行疫情指揮中心昨日指出，國內確診個案中，有2位是航空公司的貨機機師。王國材也證實，有要求華航了解一下這2位機師在外站的行為事實什麼，現在也在擬報告回來，若過程有漏洞，會趕快來彌補。