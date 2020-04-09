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EASY SHOP 收攤斷尾求生奏效！20間店低價出清客人狂上門

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▲easy shop。（圖／記者鮑璿安攝）

▲ 國民內衣品牌EASY SHOP傳出大動作收掉20家門市後，買氣明顯回升。（圖／記者鮑璿安攝）

記者鮑璿安／台北報導

國民內衣品牌EASY SHOP日前傳出將在6月底前收掉20家門市震驚各界，品牌於今（9日）進一步對外說明，據了解因為高租金與疫情影響關店已成定論，不過記者實際走訪位在南京三民的「台北南東店」發現，上門消費者絡繹不絕業績有明顯回升跡象。

▲easy shop。（圖／品牌提供）

▲ EASY SHOP收店成定論，會在結束門市出清優惠活動。（圖／品牌提供）

受到疫情影響，EASY SHOP在6日發出聲明，「因門市來客數持續下滑，年初苦撐至今業績仍持續衰退，預估至3月底衰退將可能超過二成，目前已經關閉多數集中在北部的10多家門市，預估到6月底前還會陸續結束近20家門市。」今（8日）品牌進一步對外說明，目前關店已成定論，多數店家不肯降租的情況下，品牌會斟酌商圈位置的優良性再決定是否關店。

▲easy shop 。（圖／品牌提供）

▲ 素面無痕款一件680元三件1500元。（圖／品牌提供）

▲easy shop 。（圖／品牌提供）

▲ 包覆上挺款一件680元3件1500元。（圖／品牌提供）

確定收店的地點包括「台北忠孝店」、「北投中央店」、「台北中山店」、「台北南東店」、「台北西藏店」、「中和景新店」、「三峽民生店」、「桃園中山店」、「竹北中正店」、「新豐建興店」、「後龍成功店」、「彰化曉陽店」、「和美彰美店」、「嘉義吳鳳南店」、「民雄昇平店」、「台南華平店」、「高雄美術東店」，品牌也會在以上店面做結束門市出清優惠活動，包括人氣指定商品內衣1件290，2件500元；內褲1件下殺120元；包覆上挺款一件680元3件1500元；集中托高魔塑5D原價1780，現在也有買一送一的優惠，民眾此時入手最划算。

▲easy shop 。（圖／品牌提供）

▲ 出清店面已經貼滿折扣字樣渴望救買氣。（圖／品牌提供）

記者實際走訪位在南京三民的「台北南東店」，店面除了貼滿出清字樣，上門消費者也絡繹不絕，品牌公關表示目前業績還未出爐，不過買氣有明顯回升跡象，渴望運用出清店面帶動全台買氣。EASY SHOP鼎盛時期在台有約250家店，現在則會轉換經營策略，控制全台店數在100間左右，斷尾求生戰略渴望奏效。

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