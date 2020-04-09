華航即起合作「Hahow好學校」　員工防疫期間也能線上學習

▲華航與「Hahow好學校」線上課程平台合作，提供華航集團及關係企業等員工跨領域多元線上課程。（圖／華航提供）

記者賴文萱／台北報導

中華航空今（9）日表示，即日起將與「Hahow好學校」線上課程平台合作，提供華航集團及關係企業等員工跨領域多元線上課程，其內容超過100小時有趣且專業的獨家商業課程，讓員工防疫期間學習不間斷，全方位提升視野。

華航為提供員工更豐富且與時俱進的學習工具，與「Hahow好學校」推出的全新產品「Hahow for Business」合作線上自主學習方案，尤其看重 Hahow for Business 中課程的多元性及專業性，如職場技能、溝通談判技巧、影片剪輯、數位行銷、數據分析、程式語言等實用商業課程，能讓員工不受距離限制，透過線上學習的管道發掘自我潛能，亦達到教育訓練效果。

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▲華航表示，線上學習能讓員工不受距離限制，發掘自我潛能。（圖／華航提供）

「Hahow好學校」作為線上學習的領航者，讓跨領域自學、興趣培養成為一種生活方式，即日起供提供華航集團及關係企業等員工免費使用 Hahow for Business 3個月，另其他課程亦有相關折扣優惠。華航致力於全方位培育員工，透過多元化學習方式，替企業組織、人員加增強實力與職能訓練，防疫期間也能知識滿載持續前進。