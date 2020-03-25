居家檢疫落跑衝網咖打怪！北京返台「陳冊」遭北市府重罰百萬

▲北市1名男子從北京返台，在居家檢疫期間竟跑到台北車站附近打網咖。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者陳家祥／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情蔓延，北市府24日公布1名居家檢疫失聯者「陳冊」，而警方在當晚就在台北車站附近尋在網咖打怪的失聯者。對此，台北市政府決定祭出重罰，副市長黃珊珊表示，陳冊21日就已入境，在網咖待了近4天，決定從重裁罰100萬，目前由和平醫院收治採檢中。

新冠肺炎（COVID-19)疫情蔓延，全台確診人數已達216人，北市府24日再度公布1名失聯名單，強調有民眾「陳冊」在21日從北京返台後失聯，手機也留下空號地址也並非居住地。

黃珊珊24日出面受訪時指出，一名叫「陳冊」的人，21日從北京回來，登記的地址是北市北投區同德街，但查詢地址沒有這個居所，電話號碼也是空號，兩次聯繫聯絡不上，警政系統沒有找到人，應是資料不全，請全國相關系統協尋。

不過，警方隨即也在24日當晚9時許於北市一家網咖內找到該名失聯的居家檢疫者，同時透過檢疫系統將人帶回。

對此，北市府副發言人戴于文在第一時間表示，「市府認定為惡意失聯，將再瞭解違規情形後，從重裁罰」。而台北市政府25日上午也做出裁罰決定，副市長黃珊珊表示，陳冊21日就已入境，在網咖待了近4天，決定從重裁罰100萬元。