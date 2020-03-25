王定宇打臉「台灣全面備戰」：為此興奮的人腦袋裝土糠

▲王定宇臉書發文。（圖／翻攝王定宇臉書）

記者蘇晏男／台北報導

新冠肺炎疫情導致兩岸關係陷入冰河期，中國自2月起數次派軍機繞台，引發我國政府高度關注，因此就有消息指出，美國在台協會（AIT）主席莫健（James Moriarty）私下向民進黨立委王定宇在內的綠營人士警告「台灣要做好全面備戰的準備」。對此王定宇24日在臉書不僅打臉此事是「假的」，更大嗆因這不存在的事情而興奮的人，腦袋裝著高容量土糠。

「假的！通通是假的！是眼睛業障重啊！是腦袋裝土糠！」王定宇澄清，有媒體報導莫健先前來台與他餐敘的新聞，但新聞並沒有採訪他及其它當事人，而內容也並非正確，「真相是...莫健主席並無提出中共侵台的相關議題，我們與會者當然也就沒有任何搭腔或驚訝」。

王定宇透露，餐敘中雙方交換很多台美間議題，但不包括「向綠委提醒台灣有必要全面備戰...王定宇聽後顯然有點驚訝兩岸真的有可能發生戰爭嗎？」這件事。他強調，上述事情不存在，「既然沒有透露這個，我也無從驚訝起」。

針對兩人談話內容，王定宇表示他身為客人不宜透露任何事情，僅表示「莫健此行對台美關係發展有正面幫助」。

王定宇指出，某些疑似共諜案涉案人一直因為這則不存在的新聞而興奮、推理，「只能說不珍惜民主台灣而甘願擔任中共走狗者，腦袋應該都裝著高容量的土糠」。

王還補充2件事情，其一是，他一直主張只有準備好的國家才能免於戰亂，只有強化國防才能維持和平；另者則是，他認為不管台灣是獨派職政還是統派當家，中共只要有能力就會動手，根本不用訝異。

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