兩岸衝突「美軍護台機率下降」　學者：台灣至少要能撐三天

▲漢光35號演習，反擊操演金山海灘「灘岸殲敵」。（圖／記者郭世賢攝）

記者曾俊豪／綜合報導

針對台海若發生軍事衝突，美國是否派兵支援，國關學者林穎佑認為，印太戰略改變過往美方介入區域衝突模式，在此背景下，若兩岸發生軍事衝突，美國派出軍艦「護台」的機率將比以前下降。他認為，屆時台灣必須先有能力挺住第一波攻勢，「至少要能夠撐三天，撐過第一波攻勢才有自保機會。」

林穎佑今年37歲，目前擔任中正大學戰略暨國際事務研究所兼任助理教授，擅長中國人民解放軍研究、資訊安全、國土安全研究、比較國防政策與兩岸關係等。他近日就兩岸關係、美中台三方角力等議題，接受《中評社》採訪。

林穎佑表示，隨著中共軍事力量提升，美國要像過去一樣，將航空母艦開到台海的機率已經下降，「因為美方的印太戰略以提供資訊取代實兵介入，這也是台灣購買F16V戰鬥機的原因，其戰鬥機系統可以與美軍連線配合作戰。」

▲受印太戰略影響，學者認為美軍援台機率下降。（圖／翻攝臉書美軍第七艦隊）

他指出，融入印太戰略對台灣是好事，代表台灣地位重要，因為過去一、兩年，美國還有人提出棄台論，認為台灣並不重要，現在反而沒有這種聲音，轉變的關鍵就是印太戰略。

林穎佑以1996年台海危機為例，當時解放軍的軍力無法與美國正面抗衡，如今，30年過去了，解放軍軍力成長，飛彈射的更遠，軍艦可以突破島鏈，空軍也有繞島或遠海長航的實力，迫使美國將第一島鏈的基地撤到關島、澳洲和新加坡第二島鏈。另一方面，也將南海、印度洋納入戰略網絡，只為了制衡北京。

他分析，在印太戰略的指導下，兩岸若發生衝突，美國會希望印太國家聯合起來對抗中國，而不是像傳統區域衝突只倚靠美軍實兵介入。最好的例子，便是兩年前的環太平洋演習，美軍偵察機偵測目標，然後日本陸上自衛隊、澳洲海軍配合攻擊。

▲我F-16A於2020年2月9日監控解放軍轟6K。（圖／國防部）

林穎佑認為，美國希望印太區域國家能夠跟美國的系統連線，若發生戰事，美軍不需要實兵介入，而是透過分享數據與情報讓當地部隊去攻擊，「這點很重要，就代表美國沒有介入，其他國家要如何做反介入？」



也因此，若是兩岸發生軍事衝突，他認為美軍出兵增援的機率已比過往下降，「台灣至少要能夠撐三天，撐過第一波攻勢才有機會，這也是為何台灣軍方要持續自造機艦，持續買武器等等，天助自助者，台灣不能完全等別人來救，起碼要先守住，等待裡應外合的機會。」

至於周邊國家的態度，林穎佑補充，印太戰略不可能像北大西洋公約組織那樣動員同盟國，而以日本來說，台灣失守對日本是很大危機，因此應該會有相應做為；對南韓而言，首要敵人是北韓，因此日韓處理兩岸衝突的態度就會不一樣。

▲ 美軍偵察機經過巴士海峽 。（圖／翻攝自「飛機守望」推特）