屏東全中運比賽場地會勘　內埔警不馬虎

▲屏東縣內埔警分局勘察轄內全中運比賽場地 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

全國中等學校運動會預計4月在屏東縣舉行，其中屏東科技大學的軟式網球比賽及內埔國中的拳擊比賽，轄區的內埔警分局長蔡耀順率同相關人員到場址會勘。

這項比賽，雖因疫情的延燒而出現延辦的聲音，惟在未有最後的指示前，全中運各任務編組仍賡續進行各項階段性工作，其中屏科大及內埔國中，分別規畫為網球及拳擊比賽場址。

分局長蔡耀順24日率同保安組長林進源、治安組副組長邱奕成及行政組長林崑玉等幹部共同配合全中運場地經理組召集的場勘工作。會中除了針對參與比賽的選手、車輛的動線，進行最後的確認，避免混流。

另針對新冠肺炎疫情的影響，在縣府高標準防疫措施及閉門賽的指示下，更多對於戶外場地如何進行空間的圈圍及單一出口，以及如何落實每位與會選手及家長體溫管理的協調及應配合事項的討論。

蔡耀順表示，無論是在本轄室外場的屏科大軟網比賽，或室內場內埔國中的拳擊比賽，因應新冠肺炎所作的管制措施一定造成諸多的不便，但無非是希望學生及家長能有個健康安全的比賽環境。屆時該分局亦將規劃機動派出所及安維蒐證組，對於不服從主辦方防疫作為的選手或家長，員警將協助處理，避免影響賽事的進行。

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