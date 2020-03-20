謠傳東港某海產店確診「休14天」　屏東警全力偵辦籲不要再傳

▲傳屏東縣東港有海產店確診、便當店防疫休店假訊息，東港警方全力偵辦 。（圖／翻拍自東港社群媒體，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣東港某社群媒體19日貼文指海產確診又有便當隔離，休店2星期訊息，不少網友未經查證，瘋狂轉傳，讓商家相當困擾，除緊急澄清外，東港警方接獲訊息已積極展開偵辦，籲請網友不要轉傳，以免觸法。

▲假訊息。

東港某社群網站昨天貼文指， 「到機場出境後 ，我看到我爸爸媽媽一個人拿著一瓶酒精往我身上狂噴，外套衣服臉頭髮噴了兩3次，徐家的保護工作做得很到位，因為知道寶貝女兒要從疫區回來，家裡的店公休2星期，休到4/1…

所以大家別問我為啥我爸媽休那麼久，他們沒有出國好嗎？他們只是要好好保護廣大的客人們，他們這幾天 只會待在家裡不會亂爬爬造，所以大家記得4/1再過乃租飯黑」

店家不甚其擾，老闆澄清說「這件事情是不實之事。造謠之事已傷害本店造成困擾～也造成民眾恐慌。在此說聲報抱歉！會盡快找到造謠者給商家一個清白。」

屏東縣東港警分局表示，19日警方已接到一則新冠肺炎的謠言案件，目前已由特偵小組積極調查中，警方提醒民眾接到這些訊息，不要轉傳，「你沒有查證，會觸犯到嚴重特殊傳染性肺炎」最高可處3年以下有期徒、300萬元以下罰金，呼籲民眾在疫期間，要特別注意消息來源，以免觸法。

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