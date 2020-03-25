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國外電信業者防疫出新招！手機訊號旁放短語　時刻呼籲用戶「待在家裡」

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▲▼電信商於手機訊號旁留下「待在家」訊息。（圖／翻攝自Twitter／Matt Navarra）

▲電信商於手機訊號旁留下「待在家」訊息。（圖／翻攝自Twitter／Matt Navarra）

記者王曉敏／綜合報導

新冠肺炎疫情持續在全球蔓延，許多國家與地區紛紛祭出居家隔離措施。據外電報導，包括英國跨國電信公司Vodafone及法國主要的電信公司Orange SA等皆開始在用戶的智慧型手機內留下訊息，時時提醒民眾「待在家裡」。

科技網站《The Verge》報導，社交網站分析員納瓦拉（Matt Navarra）稍早在推特上發文指出，當用戶關閉Wi-Fi時，即會看到當地電信商於手機訊號旁留下的「待在家」訊息。據他的說法，該電信公司為Vodafone，地點則在德國。

待納瓦拉的推特一發布，下方也出現大批用戶跟進消息，電信商這波操作正在全球範圍內陸續出現，以多種不同語言顯示著相同的「待在家」訊息。包括羅馬尼亞的「Stamacasa」、祕魯「YoMeQuedoEnCasa」、土耳其「EvdeKal」及印尼「DiRumahAja」等。據報導，比利時、法國、印度及奈及利亞等國人民，根據不同的電信公司則會看到英語或母語版本。

此外，雖然有些用戶得關閉Wi-Fi才看得到訊息，但也有祕魯、土耳其等國的部分用戶即便開啟Wi-Fi也看得見。

目前尚不清楚這是多家電信業者共同的決定，還是某家先開始後其他業者陸續跟進，但這確實是電信業者首次利用了這塊空缺但相當重要的空間來向用戶傳達資訊。在疫情持續升溫的時刻，個人或企業持續利用自身所長盡一分心力。

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