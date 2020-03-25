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社會 社會焦點 保障人權

驚悚畫面曝！到林口服務不到半年…開朗警「重機對撞機車」　2人瞬間噴飛慘死

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記者游宗樺、陳韻如／新北報導

新北市鶯歌24日晚間發生一起2死車禍，一名王姓警員休假騎著紅牌重機外出，行經西湖街時，與另一名黎姓騎士高速相撞，2人當場沒了呼吸心跳，送醫後仍宣告不治。監視器畫面事後曝光，可以發現2人發現對方後，毫無時間反應，就直接撞上彼此，機車摩擦地面還擦出火花，畫面相當驚悚。

▲▼ 警察重機車禍畫面曝光 。（圖／記者游宗樺翻攝）

▲王男騎重機行經西湖街，撞上從一旁斜坡騎車上來的黎男，2人雙雙倒地送醫不治。（圖／記者游宗樺翻攝）

透過畫面可以看到，王男騎乘紅牌重機MT-07行經西湖街往桃園方向行進時，遇到53歲的黎男騎白牌機車從一旁的279巷坡道出來，王男閃避不及直接撞上，而機車倒地後還在地面擦出火花，隨後光點就消失在畫面中，留下滿地的機車殘骸。

▲▼ 警察重機車禍畫面曝光 。（圖／記者游宗樺翻攝）

▲撞擊力道猛烈，導致機車零件四散，現場一片狼藉。（圖／記者游宗樺翻攝）

警方獲報趕抵現場，發現2人倒地失去生命跡象，立刻將人送醫搶救，但仍因傷勢過重雙雙宣告不治。

此外，警方調查後發現，王男警專36期畢業，平時個性相當開朗樂觀，2019年10月才到林口分局文化所服務，但如今卻在休假期間遇上車禍喪命，也讓人不勝唏噓。

▲▼王男騎重機行經西湖街，撞上從一旁斜坡騎車上來的黎男。（圖／記者游宗樺翻攝）

▲車禍現場一片狼藉，機車車頭幾乎全毀。（圖／記者游宗樺翻攝）

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