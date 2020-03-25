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鶯歌「紅牌重機對撞白牌機車」2死　騎士身分曝光是27歲休假開朗警

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▲▼王男騎重機行經西湖街，撞上從一旁斜坡騎車上來的黎男。（圖／記者游宗樺翻攝）

▲王男騎重機行經西湖街，撞上從一旁斜坡騎車上來的黎男。（圖／記者游宗樺翻攝）

記者游宗樺、陳俊宏／新北報導

新北市鶯歌區24日晚間11時許發生一起死亡車禍，一名27歲王姓男子騎紅牌重機，和另一名騎車的黎姓阿伯猛烈對撞，造成兩人送醫紛紛宣告不治。而如今紅牌騎士的身分也曝光，是一名休假警員，去年10月到林口分局文化派出所服務不到半年。

據了解，王男騎乘紅牌重機MT-07行經西湖街往桃園方向行進時，遇到53歲的黎男騎白牌機車從一旁的279巷坡道出來，王閃避不及直接迎頭撞上，兩人均受傷倒地。兩部機車則撞得四分五裂，地面散落車體碎片與安全帽，路人經過發現後趕緊協助報警。

▲▼王男騎重機行經西湖街，撞上從一旁斜坡騎車上來的黎男。（圖／記者游宗樺翻攝）

▲▼案發現場的紅牌重機和白牌機車。（圖／記者游宗樺翻攝）

▲▼王男騎重機行經西湖街，撞上從一旁斜坡騎車上來的黎男。（圖／記者游宗樺翻攝）

警消獲報到場，發現兩人傷勢嚴重，當場已無呼吸心跳，於是將王男送往恩主公醫院急救，黎男則送往聖保祿醫院救治，但仍因傷勢過重雙雙宣告不治。據了解，紅牌重機死者是休假員警，人樂觀開朗，警專36期畢業，去年10月到林口分局文化所服務不到半年。

警方為進行採證，一度將該路段圍起封鎖線管制，在內進行量測，試圖釐清事故原因，並透過抽血檢測2人是否涉及酒駕，將聯繫雙方家屬處理相關事宜。

▲▼王男騎重機行經西湖街，撞上從一旁斜坡騎車上來的黎男。（圖／記者游宗樺翻攝）

▲▼警方在現場拉起封鎖線採證。（圖／記者游宗樺翻攝）

▲▼王男騎重機行經西湖街，撞上從一旁斜坡騎車上來的黎男。（圖／記者游宗樺翻攝）

▲▼王男騎重機行經西湖街，撞上從一旁斜坡騎車上來的黎男。（圖／記者游宗樺翻攝）

▲▼地面散落車體碎片與安全帽。（圖／記者游宗樺翻攝）

▲▼現場遺留騎士的眼鏡。（圖／記者游宗樺攝）

▼事發於鶯歌西湖街。（圖／記者游宗樺翻攝）

▲▼王男騎重機行經西湖街，撞上從一旁斜坡騎車上來的黎男。（圖／記者游宗樺翻攝）

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