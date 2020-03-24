影／2個月沒休假！陳時中「記者會咳嗽」惹人憂…本尊回應超盡責

記者李佳蓉／綜合報導

新冠肺炎肆虐全球！第一線醫護和防疫人員在過年前開始至今就沒有休假，擔任中央流行疫情指揮中心指揮官的陳時中部長，每天開記者會向國人說明疫情，連日勞累顯出疲態，在記者會時也不時咳嗽，引發外界關心兩個月未休假，「身體狀況還好嗎？」他也在今（24）日記者會上親自回應了。

▲阿中部長行程滿檔，記者會上不時咳嗽，引發外界憂心。（圖／記者徐斌慎攝）

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台灣在過年前爆出首例女台商病例後，不僅當天起就宣布每天召開記者會說明疫情，指揮中心也迅速整備好所有醫療資源，更跨部會協調相關事宜，不僅醫療面，連包機接回武漢台商、鑽石公主號台籍旅客等大小事，最後都需經過指揮官陳時中決議。

▲隨著國際疫情越來越嚴峻，陳時中臉上表情也越來越嚴肅。（資料照／記者林敬旻攝）

先前指揮官陳時中在立法院和指揮中心間奔波，有時甚至得向立委們協調，先趕回指揮中心開記者會後，再回去繼續接受質詢，緊湊的行程似乎也讓他身體開始有點吃不消。在台灣境外移入確診案不斷增加，阿中部長表情不僅越來越嚴肅、看上去也消瘦許多，也在記者會上出現多次咳嗽，引發外界關心。

針對媒體關心：「昨天記者會上部長有咳嗽，有兩個月沒有休假，部長身體狀況還好嗎?」陳時中也回應，「休假，我們本來就沒有什麼休假，工作休假都一起啦！」