史上最大拆遷案「趁疫情急闖關」桃園航空城明環評一過…1.6萬人受衝擊

▲環團和立委舉行桃園航空城問題一籮筐記者會。（圖／記者許展溢攝）



記者許展溢／台北報導

桃園航空城計畫明天預計在環保署環評大會闖關。環保團體、立委今（24日）共同召開記者會怒批此案問題一籮筐，提出風險評估、居民搬遷影響等5大爭議，要求交通部長林佳龍、桃園市長鄭文燦趕快懸崖勒馬，補正環評缺失，重新評估大規模徵收必要性。

3月4日環保署進行爭議超過10年的此案專案小組第3次初審會議，不顧環團、地方反對，內部會議討論不到5分鐘就通過送大會。環團直指，不到1個月，就要急闖關，若明天通過，緊接著4月就會發布土地徵收公告，等於不顧多項爭議，逕行開發。

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環境法律人協會專員徐孟平點出，此案還有5大爭議未解，包括緊鄰第三跑道旁油庫的風險評估相當粗糙、大量居民搬遷社會經濟影響評估未完備、重演國民黨執政時期未環評先微收情形、土地微收的公益性和必要性不足，和2018年突然被納入微收的崙仔後鄰近聚落，讓居民無辜受難。

▲3月4日此案環評會議通過送大會。（圖／記者許展溢攝）



徐孟平指出，油庫儲油量高達17億公升，也未針對跑道與油庫距離這麼近的狀況，提出新緊急應變計畫外，航空城第一期徵收2599公頃範圍內，至少仍有5個開發行為（約1876公頃）尚未依法啟動環評。台灣防災產業協會監事單信瑜說，第三跑道預定地距離油庫僅350公尺，4000多頁環評書件中，卻草率帶過，根本是欺騙社會大眾。

時代力量立委邱顯智、陳椒華和民眾黨立委賴香伶表態反對。賴香玲認為，此案像輾壓式過程，藉疫情轉移不客觀的漠視，對各界意見不聽，環評是假調查、真過關，質疑跟地方開發有何利益？民進黨政府真的這麼急？邱顯智指出，多麼大徵收案，獨步全球只有台灣在用不合理制度，以前的人看到，可能還以為現在是威權時代。

人權公約施行監督聯盟召纂人黃嵩立說，10多年來，機場周邊成為開發商和仲介業者土地炒作的戰場，開發的負面後果，幾乎無可避免將讓弱勢居民承擔有形與無形的傷害，包括房屋土地都是以開發錢的狀況為估價基礎，開發後的財富卻是政府與投資者分享，是一種劫貧濟富。無形損失則是生活型態和環境。政府本應為捍衛人民的權利存在，若向炒作土地、資本靠攏，就喪失其存在的正當性。

▲環團強調，該計畫影響人口甚鉅。（圖／記者許展溢攝）



「別人的家看起來就像一棟房子而已」，黃嵩立說，如果去問說自己的家是什麼？是成長的地方，回去要休息、養育小孩，是一輩子用心血創造出來的地方，大家都有這樣的缺陷，可是政府不能去做這樣的事情，要的不只是房子還有家，要很清楚理解，家代表的意義跟喪失的土地代價是什麼？

台灣人權促進會專員余宜家說，該計畫影響人口甚鉅，單就目前二階環評的桃園機場第三跑道及附近地區徵收範圍內包括住宅設籍戶數6190戶，約16367人，徵收面積達2599公頃，而航空城全區内至少有9149個家戶與3.9萬人，社會影響程度巨大。

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