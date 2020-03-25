10縣市都有新增！全台216例確診分布：台北58、新北55、台中25　7淨土曝光

▲全台216例確診地理分布。（點圖可放大／翻攝疾管署網站）

記者陳俊宏／台北報導

台灣新冠肺炎24日新增21例確診，其中20例境外移入、1例本土；目前共累計216例，分別為178例境外移入及38例本土。根據衛福部疾管署25日公布的確診個案地理分布圖，台北市依舊最多有58例，新北市55例、台中市25例、桃園市24例等，目前仍有7縣市維持0確診。

民眾可根據疾管署「傳染病統計資料查詢系統」，查詢確診病例地圖。截至25日清晨最新更新，24日新增的21例確診分布在10縣市，以台北市6例最多，新北市4例、桃園市、高雄市、屏東縣各2例，新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市和彰化縣各1例。

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而如果以總數216例確診來看，台北市依舊最多有58例，新北市55例、台中市25例、桃園市24例、高雄市14例、彰化縣、台南市各9例等；嘉義市、嘉義縣、澎湖縣、花蓮縣、台東縣、金門縣和連江縣仍維持0確診。

中央流行疫情指揮中心24日表示，23日國內新增1143例新型冠狀病毒肺炎相關通報，截至目前累計2萬5746例（含2萬3347例排除），其中216例確診（24日新增案196至216），分別為178例境外移入及38例本土病例；確診個案中2人死亡，29人解除隔離，其餘病況穩定，持續住院隔離中。

▲▼指揮中心指揮官陳時中24日舉行記者會。（圖／攝影中心記者攝）

各縣市確診人數總數如下：

台北市：52→58（+6）

新北市：51→55（+4）

台中市：24→25（+1）

桃園市：22→24（+2）

高雄市：12→14（+2）

台南市：9（持平）

彰化縣：8→9（+1）

新竹市：4→5（+1）

屏東縣：3→5（+2）

雲林縣：3（持平）

新竹縣：2→3（+1）

南投縣：2（持平）

苗栗縣：1→2（+1）

基隆市：1（持平）

宜蘭縣：1（持平）

嘉義市：0

嘉義縣：0

澎湖縣：0

花蓮縣：0

台東縣：0

金門縣：0

連江縣：0