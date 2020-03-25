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網嗆「不敢禁台灣人出國就是指揮失敗」　醫回擊打爆：不是封城就叫有guts

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▲▼0324中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／攝影中心記者攝）

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中每天召開記者會，向國人報告疫情。（圖／攝影中心記者攝）

記者陳俊宏／綜合報導

「MedPartner 美的好朋友」臉書醫療粉專表示，「現在你看到的確診數字雖然增加了，但多數都是境外移入，台灣本土的感染人數沒有大幅增加。」他們也認為，台灣面對防疫至少有7項重要目標，「不是斷航、封城這種手段做下去才叫做有guts，在條件不符合的狀況下還硬要做，那叫做沒brain（頭腦）。」

該粉專24日說，有人留言嗆說「不敢禁止台灣人出國，現在才會都是境外感染，這就是指揮的失敗」，而且有些名嘴跟政治人物也是這種論調，「這論點看似有理，但其實只是腦幹反射等級，歡迎直接拿底下的說明去打爆這種說法。」

請繼續往下閱讀...

文中表示，當局在做決策的時候，一定要思考戰略的最重要目標，對台灣而言的目標至少有：

1、讓感染人數不要暴衝到衝垮醫療系統
2、避免本土感染的人數增加
3、讓本土感染沒辦法擴大成有效的社區傳播
4、在能力範圍內保護台灣的海外僑民和旅客
5、盡力讓經濟衝擊最小
6、台灣對外貿易不要斷鏈
7、最好能夠兼顧外交關係

▼指揮中心24日召開記者會。（圖／攝影中心記者攝）

▲▼0324中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／攝影中心記者攝）

文中提到，很多人忽略經濟衝擊，台灣是海島國家，如果貿易斷鏈的衝擊會大到你根本沒辦法正常生活，「現在你看到的確診數字雖然增加了，但多數都是境外移入，台灣本土的感染人數沒有大幅增加，大家還能夠搭公車吃飯上班；對外的關係目前也和友邦的互動良好，這就是戰略執行沒有出大問題。」

「MedPartner 美的好朋友」認為，動不動就要斷航、封城，那個是已經大流行沒辦法收拾的國家，不得不做敗戰處理的方式，只能用超激烈手段來減災，現在台灣根本還沒這種必要。

文中說，「你要鼓吹斷航、封城可以，那請提出你的論述跟證據，做了這個動作，會比現在的作法更能達到戰略目標？如果你的戰略目標只有零確診的話，我們請北韓金小胖當指揮官就好。」

▼該粉專認為，「不是斷航、封城這種手段做下去才叫做有guts。」（圖／記者陳弘修攝）

▲外國人禁止入境後，桃園機場的工作人員比旅客多，入境者只能搭乘防疫計程車或防疫巴士，禁搭機捷。機場停機坪上停著飛機，二行廈的餐廳幾乎都在唱空城，生意冷清，有的甚至停業。（圖／記者陳弘修攝）

「不是斷航、封城這種手段做下去才叫做有guts」，文中寫道，「在條件不符合的狀況下還硬要做，那叫做沒brain（頭腦）。我們防疫團隊一堆醫師、公衛流病博士、經濟學家、內政外交人才通通在那邊每天燒腦，就是在處理一堆你沒想到的細節，來達到你現在看到的戰略目標。」

中央流行疫情指揮中心24日表示，23日國內新增1143例新型冠狀病毒肺炎相關通報，截至目前累計2萬5746例（含2萬3347例排除），其中216例確診（24日新增案196至216），分別為178例境外移入及38例本土病例；確診個案中2人死亡，29人解除隔離，其餘病況穩定，持續住院隔離中。

▼全台216例確診地理分布。（圖／王譯萱製作）

▲▼216,肺炎,關係圖,地圖。（圖／王譯萱製作）

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