回憶武漢封城時間線「見不到湖北主要官員」　陸學者嘆：病例翻倍

▲曾光對於武漢封城的決策速度感到有些遺憾。（圖／翻攝自微博／人民網）

記者黃翊婷／綜合報導

中國疾控中心流行病學首席科學家、國家衛健委高級別專家組成員曾光，24日出席官媒主辦的直播節目談論新冠肺炎（COVID-19）疫情，回顧整個防疫過程，他直言1月23日武漢封城是共同討論出來的結果，「當時我們到武漢，沒有見到省市主要領導，專家組的聲音沒有被及時聽到，這是遺憾。」

曾光在人民日報、健康時報主辦的直播節目「人民名醫」中提到，最多人關切的焦點是疫情什麼時候結束，但目前全球疫情越來越嚴重，現階段要考慮的不是何時結束，而是什麼時候達到高峰，對經濟、社會又會帶來什麼影響，回顧全球的確診病例數，第一個10萬只花了67天，第二個用了11天，第三個用了4天，或許下一個10萬只需要2至3天，「我們有防控SARS的經驗，但套用在新冠病毒上顯然是不行的。因為兩者不同，SARS的死亡率高於新冠，新冠的傳染力則高於SARS。」

▼▲湖北省包含武漢在內，在疫情爆發之後陸續封城、封村。（圖／路透，下同）

曾光坦言，中國有3次應對冠狀病毒的經驗，包含2003年的SARS、2009年的甲型流感病毒以及2019年的新冠病毒，當年SARS之戰因為專家組可以直接跟決策者對話，所以建議很快就會被採納，「這次疫情發生時，當時我們到武漢，沒有見到省市主要領導，專家組的聲音沒有被及時聽到，這是遺憾。」

「當時我們提出武漢封城的建議時，全國病例數只有300多例，封城時比提建議的時候多了一倍。為什麼採取封城這麼果斷的措施，後續還會出現這麼多病例？這是因為在封城之前病毒有潛伏期，大約半個月左右，再『剎車』，半個月的能量要釋放出來，就有了之後的情況。」曾光解釋，中國面對這波疫情控制力度非常大，卻沒有引起其他國家警惕，「不論佛系抗疫還是群體免疫，都等於在病毒面前投降了。」

▼▲民眾外出都要戴口罩。

至於疫苗研發，曾光認為，這應該是各國的友誼賽，不是你死我活的競爭，疫苗最重要的不是研發速度，而是安全性、有效性等因素，「不論哪個國家先研發成功，中國也好、外國也好，都是人類的福音，全人類獲益。」

曾光最後也不忘提醒，等到疫情平穩後大家還是要嚴防其他肺炎疾病，例如肺炎鏈球菌就是一種殺傷力很強大的細菌，不但會引起肺炎，還有可能引起腦膜炎，老年慢性病患者更需要多加注意，「如果新冠肺炎和肺炎鏈球菌感染兩者疊加，是非常危險的。」