境外移入個案爆增　華航空服員喊話爭取機上專用廁所、防疫宿舍

▲華航空服組員。（示意圖／記者李毓康攝）

記者賴文萱／台北報導

新冠肺炎（COVlD-19）疫情越來越嚴峻，近日國內境外移入確診個案也持續增加，讓在機上執勤的空服組員憂心防疫破口。華航空服員要求公司應更提升防疫對策，包含提供機上組員專用廁所、防疫宿舍、口罩能升級為N95口罩等，對此，華航也做出回應。

桃園市空服員職業工會秘書李怡靜指出，華航組員反應，公司僅發配一般醫療口罩給組員，但長榮航空已經改成給類N95口罩，另外，長榮3/23起也設置機上組員專用廁所，並提供防疫宿舍、獎勵疫區服勤辦法等，認為華航現行的防疫措施不夠充足，應該提升作為。

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工會表示，工會對華航及長榮的防疫訴求是一致的，不過，長榮已從善如流，但華航空服主管卻表示「這只是少數幾人的要求」，因此工會認為有必要協助組員反應給外界知道。

另外，工會也指出，華航針對在外站隔離的組員，無論幾天，都是提供1瓶水、2杯素泡麵、5包米果，但長榮航空則有每日提供免費早餐及午晚餐每餐20美元補助，華航進步得太慢。

▲華航表示，機組員在外站住房期間，可以透過客房服務用餐。（圖／記者林敬旻攝）

對此，華航回應，因應新冠病毒疫情，對於飛航長程線機組員均備有關懷包，提供組員進房後有需要可立即食用。華航外站津貼優於業界，機組員住房期間可透過客房服務用餐，無提供客房服務的飯店，提供訂餐資訊或各地分公司將協助訂餐。

至於防疫措施部分，華航表示，為加強防疫措施和保護機組員，除全航線戴口罩及收餐時戴手套措施，也開放可佩戴平光眼鏡或自備護目鏡執勤。疫情期間若組員有個別需求，華航已放寬留職停薪條件，也受理同仁申請特殊事假。

華航表示，感謝所有一線員工與內勤單位的配合與支持，防疫期間共同維護搭機安全。