影／網傳「強制性休假兩星期」是假訊息！陳時中籲切勿散播：不要製造紛亂

記者簡仲豪／台北報導

中央流行疫情中心今(23)日澄清表示，近日網路上流傳多起COVID-19(武漢肺炎)不實疫情相關資訊，內容提及「臺灣明天起實施COVID-19新型冠狀病毒假期兩個星期，從2020年○月○日開始，所有上班族、學生(强制性)休假...」，指揮中心已依法移送警方偵辦中，請民眾切勿轉傳此類假訊息，避免以身試法。

▲不實謠言引發社會恐慌，切勿隨意散播、轉傳，以免觸犯。（圖／記者徐斌慎攝）

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指揮官陳時中表示，不實謠言引發社會恐慌，傳了會讓大家恐慌，未證實的消息請勿轉傳。請大家千萬注意，有些人轉傳後，本人沒惡意，但訊息看起來很假，大家還是忍不住要傳，最後面臨不只是罰款問題，社會責任是非常重要的一環，有些人沒辦法做什麼事情，至少不要製造紛亂。

指揮中心再次呼籲，流行疫情或防治措施等相關資訊均應由指揮中心統一對外公布，民眾接獲來源不明或未經證實的疫情或防治措施資訊時，應先查證內容是否屬實，切勿隨意散播、轉傳，以免觸犯「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」第14條，或「社會秩序維護法」第63條第1項第5款規定。

有關武漢肺炎疫情或防治措施等，可參閱疾管署網站(https://www.cdc.gov.tw)或撥打免付費防疫專線1922(或0800-001922)諮詢。

▲疫情資訊以指揮中心公布為主，請物轉傳、散布不實消息。（圖／衛生福利部）