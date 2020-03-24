電影情節！居家檢疫爽出門「GPS定位器放家裡」　侯友宜：調閱大樓監視器

▲侯友宜慰問居家檢疫工作一線同仁後首訪。（圖／記者羅婉庭攝，下同）

記者羅婉庭／新北報導

新北的居家檢疫數量新北最多，侯友宜24日下午表示，市府開始派員警前往居住點突襲檢查，避免惡意不配合，甚至發生故意將設定GPS定位的「防疫手機」放在家中製造假象，就出門趴趴走的情形。為了避免造成群聚感染的風險，有效防堵疫情擴散，他強調「不排除調閱大樓監視器」，嚴密掌握居家檢疫者去向。

針對掌握居家檢疫者位置、突襲居住點的實際作法，侯友宜表示，包括居家檢疫者加入line群組，按時拍攝現場照片回傳給控管單位，針對無法臨時掌握、沒訊號、無法確認是否在家等情況，將會派員去現場抽檢，用很多方法做分析，甚至調閱大樓管理委員會監視器調閱，了解居家檢疫者去向，防止他們惡意不配合規定，請勿心存僥倖。

侯友宜說，即便市府已經提供居家檢疫者「防疫手機」，有人為了趴趴走，故意不把手機帶出去，讓定位顯示還在家中，希望所有第一線同仁在早、中、晚多打幾通電話「照三餐」關心並作紀錄，包括加入line群組的，雖然有接到電話，也要進一步確認是否與定位點吻合，也可以調閱大樓監視器，不排除用任何方式了解居家檢疫者狀況。

侯友宜表示，新北市對於違反規定的居家檢疫者目前採取重罰、送集中檢疫所，惡意不合作、挑戰公權力的不排除公布姓名，但這方面還是會先向中央請示，就他個人想法，不聽命令的人，公布姓名會是有效嚇阻的方法。

侯友宜表示，這場防疫站最重要的是阻絕於境外，當境外無法阻絕食，就由境內管控，目前境外移入量慢慢變少了，但管控進內的量不斷往上衝，光今早統計目前追蹤人數高達12416人，第一線夥伴很辛苦，要承擔起所有責任，像板橋區就有一千多名居家檢疫，新店、中和人數也相當高，都必須動用里幹事、環保單位、衛生所、警政單位採取聯合作戰。

侯友宜說，所有的居家問題都要幫忙解決，包括送餐、倒垃圾、線上醫療、急難救助、環境打掃等，都需要第一線團隊幫忙，讓居家檢疫者得到關心，也防止他們趴趴走，徹底執行圍堵境內的措施，因此他今天特別來鼓勵前線同仁。