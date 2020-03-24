因應新冠肺炎防疫　高雄市警局超前部署…辦理異地辦公演練

▲因應新冠肺炎防疫高雄市警局超前部署，於24日上午10時左營分局辦理異地辦公演練。（圖／記者翁進忠翻攝）



記者翁進忠／高雄報導 ­

因應新冠肺炎防疫高雄市警局超前部署，於24日上午10時左營分局辦理異地辦公演練，避免疫情衝擊警察人員與上班環境，並要求各分局、大隊及勤務等單位，備妥替代辦公廳及人力分組、分流等，以避免受疫情影響或配合防疫，導致機關無法辦公，或勤務無法運作，影響轄區治安、交通。

高雄市警局事先制訂計畫，業務單位在作法上採取「異地辦公」策略，降低內部人員彼此感染風險，在社區感染之前，就視疫情規模，預將部分人力移往左營分局等替代處所辦公，以避免單位受疫情波及而導致原單位全數隔離無法上班。

▲警察局與各分局視訊會議連線狀況。（圖／記者翁進忠翻攝）

外勤單位，在單位之間先建立相互支援編組，於勤務規劃採行「分組」、「分流」及「動線區隔」，把警力透過分組，分散在不同時段執勤，並將辦公空間按組分場域，宣導各組員警儘可能不接觸別組場域或辦公設備，以減少員警彼此接觸機會，以及員警確診後被匡列之規模。

▲警察局與各分局視訊會議連線狀況。（圖／記者翁進忠翻攝）

透過機動派出所設置，原地受理民眾報案及洽公之需要。24日演練也同步測試辦公網路，警察局與各分局之間視訊會議連線狀況，確保替代辦公機制啟動後能立即作業，指揮系統也能暢通。

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