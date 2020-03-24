漁工防疫措施未完善！「黑鮪魚季」前規劃檢疫場所才能出船

▲中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥（右）報告關於漁工防疫措施。（圖／記者宋良義攝）

記者林育綾／台北報導

由於疫情升溫，漁工的防疫規範未完善，屏東縣長潘孟安日前要求中央疫情指揮中心盡快律定漁工的防疫規範，中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥今(24)日表示，已要求勞動部針對移工居家檢疫措施提出相關報告，同時要求勞動部及和民航局落實防疫措施計畫，並在發現不足時做滾動調整，每天提報。而黑鮪魚季將來臨，也責成船公司規劃居家檢疫場所，目前漁業署尚未完成，將會儘速規劃提出，讓整個防疫措施更完善才可以出船。

新冠肺炎疫情升溫，同時4、5月黑鮪魚季即將到來，但目前中央尚未定義外籍漁工的防疫規範，到底是「居家檢疫」還是「自主健康管理」，且外籍漁工需隔離14天，也衝擊到漁船作業及漁民生計，屏東縣長潘孟安日前請中央儘速律定規範，避免造成防疫漏洞。

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中央疫情指揮官、衛生福利部陳時中部長認同潘縣長所提外籍漁工問題必須解決，若集中檢疫14天完全不能出港，與實務狀況不可行，但如何把風險降到最低而不影響產業，指揮中心今（24日）上午與農委會討論，做合理的安排。

指揮中心副指揮官陳宗彥今(24)日表示，目前已要求勞動部針對移工的居家檢疫措施提出相關報告，民航局也針對客機、貨機的機組員做相關報告，而勞動部及和民航局目前已積極落實計畫，做滾動調整，發現不足的部分會要求，還要每天提報督導報表，交到指揮中心。

而黑鮪魚季即將來臨，屏東潘縣長擔心能否出船，陳宗彥說，指揮中心一樣要求漁業署比照移工路徑的措施，要責成船公司必須規劃出好的居家檢疫場所，但上午漁業署還沒辦法完整提出相對應的計畫，中央要求漁業署與船公司儘速規劃提出，讓整個防疫措施更完善才可以出船。