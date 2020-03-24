「境外移入」天天暴增！　專家揪「2大高風險關鍵」：機上好危險

▲台灣新冠肺炎歐美境外移入暴增。（圖／記者李毓康攝）

記者趙于婷／台北報導

台灣新冠肺炎歐美境外移入暴增，累計215例，其中境外移入高達178例，且多數都是歐美旅遊、就學和工作回來的國人，這也讓相當擔心為什麼在這麼短時間內飆升？對此，醫師指出，這跟「歐美防疫不好」和「飛機航程時間長」有關係。

中國醫大附設兒童醫院感染科主任黃高彬表示，首先歐美防疫做得不好，是最直接關係，他們本來就確診病例狂飆，很多當地人甚至沒有什麼防疫觀念，而台灣短時間不斷增加境外移入，跟飛行時間也脫離不了關係，歐美的航程長，一次都是10幾個小時，長時間待在密閉的飛機上，用餐、上廁所等都無法避免，所以傳染風險也較高。

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另外，也有人質疑是不是歐美病毒株傳播力比較強？黃高彬則表示，這其實要看基因序列才能分析，不過這還必須做病毒培養，現在重點都是在做核酸檢查，暫時可能沒辦法全心投入做病毒培養。而關於病毒突變，他則認為，可能是核醣核酸的病毒複製過程中出差錯，造成小變異，理論上不算突變。

而台灣日前也出現首例學校群聚感染停課，1名北部高中生從希臘回台確診，傳染給2名同班同學，指揮中心也不排除疫情若真的擴大，會大規模實施線上視訊教學等措施。對此，黃高彬表示，台灣目前應該還不用那麽擔心，歐美才需要線上教學，學校在校要做好個人衛生、避免同學間太親近和共用餐具等。