台灣境外移入確診飆升　林杰樑粉專曝10防感染妙招：善用辛香料

▲譚敦慈。（圖／記者李毓康攝）

實習記者曾筠淇／綜合報導

新冠肺炎疫情在全球延燒，台灣近幾日的確診案例暴增，大多是境外移入病例，臉書粉絲專頁「林杰樑」近日發布了12點境外回國居家檢疫措施，以及10點一般民眾預防感染的方法，希望民眾能配合中央防疫指揮中心調度，一同積極抗疫。

臉書粉絲專頁「林杰樑」及「譚敦慈」都有發布貼文建議，由於新冠肺炎境外移入病例快速上升，因此在非必要的情況下，民眾務必不要出國旅遊，也不要參加大型聚會，應該做好健康自主管理，以盡全民義務。

請繼續往下閱讀...

臉書粉絲專頁「林杰樑」所發布的全文如下：

境外移入病例劇增，在防疫期間請配合中央防疫指揮中心調度，不出國旅遊、不參與大型聚會、不去人多不通風處、不要搶購及囤積貨品，更不應轉傳未證實資訊及謠言，並做好健康自主管理及居家檢疫才是全民應盡義務。

境外回國居家檢疫措施

1:不要外出及搭乘大眾公共運輸工具、每日量體溫2次，注意呼吸道症狀。

2:單獨居住通風房間，盡可能使用單獨衛浴，若無單獨房間也可以選擇檢疫旅館，或是家人住飯店，需檢疫者住家裡。

3:如廁完，沖馬桶務必蓋上馬桶蓋再沖水。

4:正確戴好口罩並與人保持2公尺距離，拒絕探訪。

5:不共用餐具、採分餐法，不與人共餐，餐具單獨清洗並煮沸消毒。

6:不共用生活日常用品，換下的衣物、被服不要抖動揮揚，可以用熱水或添加氯系、氧系漂白水清洗。

7:如廁後、餐前、擤鼻涕後、睡覺前、手髒時，確實使用肥皂和清水洗手至少20秒，洗手後要擦乾，使用一次性擦手纸擦手。如果没有，可以專用乾淨毛巾擦乾，毛巾每天或濕了就要更換。

8:咳嗽、打噴嚏時需要佩戴口罩或用纸巾或手肘遮擋口鼻，咳嗽、打噴嚏時捂住口鼻的物品立即丟棄，然後立即洗手。

9:不要揉眼睛、不揉鼻子、也不以手碰觸嘴巴。

10:適量喝水、均衡飲食(多吃蔬果、並攝取足夠蛋白質）、充足睡眠、於房間內可以做些運動放鬆心情。

11:確保厨房、浴室、客廳等公共區域通風良好。浴室和廁所表面及經常碰觸的物品每日消毒1-3次。

12:處理排泄物、嘔吐物戴手套，垃圾密封後再丟棄。

消毒劑可採用75%酒精或稀釋漂白水（小面積用酒精，大面積用漂白水）稀釋漂白水時務必戴手套、口罩並保持通風，漂白水不要用噴灑方式，以抹布浸漂白水同一方向擦拭，20分鐘後再用清水擦乾淨，注意漂白水不可用熱水稀釋，也不可與酸性清潔劑及含檸檬烯清潔劑併用，使用後的漂白水不可直接倒入馬桶以免影響化糞池功能，漂白水用後可以靜置24小時待氯揮發後或用水稀釋100倍再倒入下水道，以免造成環境傷害。

一般民眾預防感染、增強抵抗力的最好方法：

1:注意個人衛生，需要時正確戴好口罩、多洗手，不以手碰觸眼睛及口鼻

2:經常開窗通風、沖馬桶蓋上蓋子

3:人與人之間保持1-2公尺距離

4:分餐吃飯，不共食、不共用餐具

5:碰觸過電梯按鈕、公共用品之後也要勤洗手

6:回家後快洗澡，若無法洗澡也要洗手、洗臉、漱口

7:沒限水者可以喝足夠的水，減少含糖飲料攝取

8:多吃天然蔬果及適量蛋白質，善用辛香料

9:不要試吃、不要試用貼身物品如睫毛膏、唇膏

10:充足睡眠、適度運動、穩定心情

全民團結，不要恐慌，小心而不擔心，大家一起度過難關

長庚毒物實驗室祝福大家健康平安

本文經授權轉自：FB粉專「林杰樑」，請勿隨意轉載。