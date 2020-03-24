浙師大高玉：大學層次越低，上課越多　自主讀書是當務之急

▲每所大學的教學方式都不大相同。（圖／取自Pixabay）

實習記者曾筠淇／綜合報導

浙江師範大學教授高玉日前透露，在大陸的大學主要分為兩種，其一為「研究型大學」，另一則為「教學型大學」，而兩者的差別就在於，前者是學生自己讀書，後者是不斷上課。高玉指出，「大學層次越低，上課越多；大學層次越低，學生讀書越少」，因此如何讓學生自主讀書，是現今大學的當務之急。

據《美國史教學與研究》，大學教授高玉表示，大學的優勢主要在於「學習如何學習知識」，以課堂而言，並不是照本宣科就好，應該要透過引導的方式，讓學生自行掌握學習方法，並靜下心讀書、思考問題，如果像小學、國中一樣，只是單純吸收課堂所教學的內容，那競爭力勢必不足。

高玉認為，「對於文科大學生來說，最重要的學習方式不是上課，不是社會實踐、實習，也不是寫文章、做科研，而是閱讀」。大陸的大學分為「教學型大學」和「研究型大學」，學生在前者的任務就是聽課、考試，而成績就代表了學業好壞；後者則強調學生要自己讀書、思考，培養學習習慣和學術品行。

▲許多大學生畢業後，仍會持續自主進修。（圖／取自Pixabay）

「教學型大學」多為三流大學，除了師資水平有限，學校雖然安排很多課堂，但因為學生不願聽課，所以效果也不佳，因此即便上了再多的課，也只是徒勞；「研究型大學」則會提供學生學習的條件和環境，而不單單只是學習課本上的知識，大陸大多的一流大學都屬此種。

俗話說，「幫助一個人，與其給他魚吃，不如教他怎麼釣魚」，掌握了學習的方法，往後才能靠自己的力量繼續進修、不斷獲得新知識。另外，高玉也提到，自己讀書比上課更有優勢，因為課堂內容都能在書上看見，但書上的內容卻只有一部分會出現在課堂上，「書本是海洋，課堂不過是一個水池」。

高玉還直言，中小學階段，老師的講解確實很重要，但以大學主修人文科學的同學而言，除了「語言、語音」的學習，大部分的課程只要有引導即可，自己看書學習的效果反而更卓越，且自行讀書不會受到時間的約束，能夠依照自己的步調安排。高玉擔心，如果把大學當成中小學，只透過上課的方式學習，那會是現在最糟糕的情況。