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影／蘇貞昌談撤換4董座：汽車3天撞2次飛機「把他拉下來剛好而已」

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記者陶本和／台北報導

近期陸續有5位國營事業董事長去職，掀起黨內派系的討論。行政院長蘇貞昌24日受訪時強調，有些國營事業董事長任期先後屆滿，他大可藉此大賣人情、拉幫結派，但這不是他的風格，也非國人的期待。

▲行政院長蘇貞昌接受聯訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲行政院長蘇貞昌接受聯訪。（圖／記者林敬旻攝）

最近除了台水董事長魏明谷請辭外，桃園機場公司董事長王明德、華夏航科董事長趙麟、桃勤公司董事長郭榮宗與華儲公司董事長陳宗義都有人事調動。對此，蘇貞昌說，他的用人不排除政治人物，政治人物久經歷練，參與政府運作或監督，都是很好的人才，特別是在管理方面，他都有借重，而最近也有一批，有些是任期屆滿的政治人物，都有讓他們續任。

至於外界比較多討論的4個人事調動，蘇貞昌說，有3位在桃園，其中兩位任期屆滿，是華航的子公司，而華航董事長告訴他，因為受到疫情的衝擊，現在非常困難，建議如過屆期不再派，可以減少一筆負擔，省一個錢是一個錢，所以就同意了。

蘇貞昌接著說，另一家公司管理的很不好，不但公司內亂，汽車還會撞到飛機，還3天撞了2次，「我把他拉下來，也是剛好而已」。至於蘇貞昌所講的這間公司，正是桃勤公司，在2019年就發生多達6起事故，被批評把停機坪，當遊樂園碰碰車場地。

另外，台水的董事長魏明谷近日請辭一事，蘇貞昌說，他一直很愛護他，但是這一年來，凡是講到酬庸，第一個就點魏明谷，但是他才50出頭歲，當過縣長的人，未來路還很長，「我很愛護他，這樣對他傷，對團隊也傷，所以我對他另作安排」。

蘇貞昌說，魏明谷告訴他，他的父親年紀很大，最近身體有些狀況，想要藉著一週年時候，可以回去專心全時間陪陪父親，「我覺得盡孝要及時，所以我很同意他也很感謝」。

蘇貞昌表示，有些地方可能不夠周到，也許有責備他要檢討，但總希望能做得更好，讓蔡政府更符合人民期待，公股、國營事業就是做出好業績，請大家多多指教，如果做不好身為院長，隨時要處理都會毫不客氣。

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