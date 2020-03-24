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防疫再升級　宜蘭縣5處托育資源中心即日起暫停開放

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▲宜蘭防疫再升級 即日起宜縣內5處托育資源中心暫停開放。（圖／宜蘭縣政府提供）

▲宜蘭防疫再升級 即日起宜縣內5處托育資源中心暫停開放。（圖／宜蘭縣政府提供）

記者游芳男／宜蘭報導

國內疫情嚴峻，為守護縣民的健康，宜縣自24日起起至4月30日止，各社區照顧關懷據點原則上將暫停相關社區集會活動（健康促進活動除外），縣內托育資源中心（親子館）亦將暫停開放；對於人口密集之室內活動，也將建議延緩或暫停辦理。

宜蘭縣長林姿妙表示，社區照顧關懷據點平日提供健康促進、餐飲服務、關懷訪視和電話問安等服務，受到社區長輩熱烈歡迎。但考量據點健康促進活動場域多為封閉室內空間，為降低近距離傳染風險，建議改為室外場地舉行；且長者之間距離需有1公尺以上的固定位置。

另為避免因健康促進活動暫停，而讓長者可能有更多時間往外趴趴走，導致被傳染的風險提高，將調整縮短健康促進活動課程為1小時以內，讓長者維持活動習慣。此外，原本集中共餐方式，將改以提供取餐、送餐等方式替代，並進行關懷服務，讓長輩及家人可以安心；社區仍持續提供電話問安，服務不中斷。

宜蘭縣政府目前共設置托育資源中心（親子館）宜蘭站、蘇澳站、羅東站、宜蘭熊讚親子館、壯圍親子館等5處，近期受疫情影響，來館人數已明顯減少。考量親子館亦屬室內活動空間，為避免因人員群聚感染，將暫停親子館空間開放；但其中宜蘭站、蘇澳站、羅東站等3站仍將維持教具及玩具外借服務。

宜蘭縣政府考量集會活動通常人潮擁擠，而長期間近距離接觸，具有高度傳染風險，因此對於人口密集之活動，近期內均將建議延緩或暫停辦理。公、私部門若必要邀集集會活動，務必確定能掌握參加者資訊、活動空間通風換氣情形良好、參加者之間距離能維持1公尺以上、且為固定座位，而活動期間亦能落實手部衛生，並全程配戴口罩。倘無法確實掌握以上注意事項，將建議暫緩辦理活動。

宜蘭縣政府衛生局呼籲，防疫已進入關鍵期，請縣民做好自我保護措施，進出公共密閉場所建議全程配戴口罩，店家服務民眾時也建議正確戴口罩。近期內也要避免出國，並保持個人良好衛生習慣。相關資訊可參閱疾管署網站（https://www.cdc.gov.tw/）或運用LINE搜尋官方帳號「疾管家」、「@taiwancdc」可即時獲得防疫訊息；亦可撥打免付費防疫專線1922（或0800-001922）、宜蘭縣政府衛生局防疫諮詢專線9357011諮詢。

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