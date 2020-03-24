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桃園慈護宮預告發送4萬瓶酒精　恐釀群聚感染！市府將發文勸阻

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▲桃園市慈護宮日前預告26日上午將發放4萬瓶75%酒精，市長鄭文燦指出已違反防疫規定，應明文禁止。（圖／翻攝自慈護宮臉書網站）

▲桃園市慈護宮日前預告26日上午將發放4萬瓶75%酒精，市長鄭文燦指出已違反防疫規定，應明文禁止。（圖／翻攝自慈護宮臉書網站）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市頗負盛名的慈護宮日前在臉書預告將於26日上午9時發放4萬瓶茶樹噴霧75%酒精，桃園市長鄭文燦24日在防疫專案會議表示，此舉已違反防疫規定，應該明文禁止，廟方1次性發送4萬瓶恐釀群聚風險，請廟方分天分批或改採其他方式發送；慈護宮主委吳正宗說，會再與市府討論如何發送，原則上會慢慢發或分批發，或請里長協助發送。

針對慈護宮預告發放4萬瓶酒精案，鄭文燦指出，酒精是重要防疫物資，廟方1次發送4萬瓶恐有群聚風險，這已違反防疫規定，應該要直接禁止，要請廟方開會討論，根據中央流行疫情指揮中心規定，室內100人以上、室外300人以上就要有防疫對策，慈護宮預告發放酒精，市府認為恐群聚風險，請廟方依照防疫規範改變。

民政局認為，獲知慈護宮在26日發放4萬瓶酒精一事，已緊急聯繫廟方改用分天慢慢發放方式，民政局24日將發文給慈護宮進行勸導。

慈護宮主委吳正宗強調，廟方發送4萬瓶酒精，依照規劃會陸續發送，讓有來參拜信眾領號碼牌，盡量減少一次性發放造成的群聚效應，部分也會讓鄰里長協助發送，對於市府建議，廟方會盡快與市府開會討論細節。

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