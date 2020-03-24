「無症狀感染者」不納入確診！武漢回應了：因沒有臨床表現

▲大陸新冠肺炎疫情有所緩和。（圖／路透社）

記者蔡儀潔／綜合報導

新冠肺炎病毒狡猾，相繼出現無症狀感染者，不過大陸官方在統計時，此類無症狀感染者卻不納入確診病例。對此，武漢市衛健委表示，無症狀感染者因無臨床表現，需要集中隔離14天並做進一步的檢測來進行判斷，「少數無症狀感染者可能會發展為確診病例，但絕大多數會自愈。」

針對備受關注的無症狀感染者相關問題，武漢市衛健委23日組織召開省、市專家諮詢會。面對為何不納入確診病例的質疑，會上指出，按照《新型冠狀病毒肺炎診療方案（試行第七版）》定義，「疑似及確診病例需具備臨床表現」，無症狀感染者因無臨床表現，需要集中隔離14天並做進一步的檢測來進行判斷。

會上稱，如果無症狀感染者在隔離期間出現了症狀，則將其作為確診病例報告並公佈，「少數無症狀感染者可能會發展為確診病例，但絕大多數會自愈」；主要通過密切接觸者篩查、聚集性疫情調查和傳染源追蹤調查等途徑，發現無症狀感染者。

▲上海街頭戴著口罩的行人。（圖／路透）

無症狀感染者有沒有傳染性？武漢衛健委指出，無症狀感染者也可成為傳染源，具有一定的傳播風險，但是，世界衛生組織認為，「基於現有的數據，新型冠狀病毒主要是由已出現症狀的患者傳播的」，因此無症狀感染者可能不是主要的傳播來源。

會上指出，根據《新型冠狀病毒肺炎防控方案（第六版）》，無症狀感染者應集中隔離14天，隔離期滿後，原則上兩次連續標本核酸檢測陰性者（採樣時間至少間隔24小時）可解除隔離；隔離期間出現症狀，立即收治入院。