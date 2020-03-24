陸女大鬧機場！泰國返回拒集中隔離...怒嗆防疫員「我要告你」

記者蔡儀潔／綜合報導

新冠肺炎肆虐期間，各方繃緊神經，不過近日一名自稱「從泰國落地上海，從上海轉機至重慶」的大陸婦人，因不滿要被集中隔離檢疫，不僅辱駡防疫人員，而且還怒嗆，如果帶她去隔離，就要告上防疫員，甚至說她會來到重慶，是因為家人在醫院，隨後重申她拒絕隔離，大鬧重慶機場！

網路上流傳多段影片顯示，身穿紫藍色衛衣的捲髮婦人，不滿大陸防控分流，因為她先從泰國回上海，再飛到重慶，卻依舊得隔離。她破口大罵，「我又不是他們這幫人是剛落地，你們自己說有道理嗎，把我扣起來。」

▲婦人大鬧重慶機場。（圖／翻攝自秒拍）

防疫人員好聲好氣的告訴對方，凡是從海外回大陸，都得集中隔離，且泰國屬於「疫情輸入」重點國家。不過該婦人堅稱，「我絕對不會去隔離，可以明確告訴你。如果你干預我，我告你你信不信！」隨後該女子話鋒一轉，說她是急著要看家人，但被防疫員問到哪家醫院、是什麼家人時，她怒嗆「我為什麼要告訴你。」

影片拍攝者事後向《南方都市報》表示，女性旅客和機場工作人員爭執是否隔離的過程中，旁邊一名等待旅客曾仗義執言，但被該女子嗆多管閒事，「大約半小時後，我和另外幾個人一起上了去隔離點的大巴，當時她還在和工作人員爭執。不知道後續她有沒有被帶去隔離。」

針對此事，重慶江北國際機場表示，已關注到此事，暫不便對此事發表評論，後續如有相關資訊會通過官方管道發佈。