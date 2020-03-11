羅致政問居家隔離、居家檢疫差別　僑委會委員長：把我考倒了

▲僑委會委員長吳新興。（圖／記者翁嫆琄攝）



記者林銘翰／台北報導

新冠肺炎疫情延燒，全球死亡人數已經突破4000大關，累計超過11.3萬人染疫，擴散超過95個國家，其中在歐洲地區疫情最為嚴峻。民進黨立委羅致政11日在立法院外交及國防委員會詢問，「居家隔離」與「居家檢疫」的差別何在，未料僑委會委員長吳新興竟回「誠實跟委員報告，你把我考倒了」，就自己的認知就是「反正14天他們都不能趴趴走、亂跑」。

吳新興11日赴立法院外交及國防委員會，就業務概況進行報告，並備質詢。吳新興會前受訪時表示，新冠肺炎疫情爆發以後，各外館都持續與僑界保持聯繫。

▲民進黨立委羅致政。（圖／記者李毓康攝）



羅致政質詢時關切，因應新冠肺炎疫情對僑務工作的影響、發展與因應作法。羅致政問吳新興，「居家隔離」與「居家檢疫」的差別何在。未料吳新興竟表示，「誠實跟委員報告，你把我考倒了」，就自己的認知就是「反正14天他們都不能趴趴走、亂跑」。

羅致政說明，實施居家隔離的人，是指有跟確診病人有接觸，居家檢疫則是接觸過來自由中港澳、義大利等疫區的人，必須實施居家檢疫，因此接受居家隔離的人風險性相對較居家檢疫者高，並詢問是否有僑生面臨居家隔離或居家檢疫之情況。

吳新興表示，「就我的了解好像還沒有」，僑委會一直與學校保持密切聯繫，各地學校若有情況一定要跟僑委會回報，也有制定了通報機制，學校必須彙整各方面的資訊與僑委會保持聯繫。

此外，民進黨立委林俊憲日前表示，將提案修法針對一年沒在台灣居住滿183天、無法提出收入證明、沒有繳稅紀錄者，新增健保繳納的第七類，未來健保費將從749元增加到最高1萬2000元。

羅致政指出，大部分僑胞都屬於健保第七類，在台灣有戶籍但沒有繳稅，長期也不在台灣，保險對象約有230萬人，加上88多萬的眷屬合計有318萬人，約佔台灣人口總數的七分之一，詢問僑委會對此有無立場。

吳新興表示，海外僑胞長久以來對國家的支持，大家都看得到也感同深受，但是這案子的主政單位是衛福部，提案單位是立法院委員，站在僑委會的立場都尊重，但是僑委會會努力搜集僑胞意見，供衛福部決策單位了解僑胞心聲。

吳新興說，一旦衛福部、立法院有明確的政策出爐，僑委會將負責與海外僑民說明溝通，並強調「我們對此沒有立場」。

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