警夜店抓檢疫趴走基層批作秀！憂密閉空間防護不足成防疫破口

▲全台警方為配合防疫政策，將針對大型KTV、夜店、小吃部等易引起群聚感染、密閉的營業場所，實施擴大臨檢。（圖／資料畫面）

記者張君豪／台北報導

中央流行疫情指揮中心23日宣布：各縣市在夜店門口都會分派2名員警執行身分查驗，核對身分證或護照號碼就能看出是否為居家檢疫者，呼籲民眾必須遵守規定，勿存僥倖心態。目前各縣市警局也加強夜店、KTV等夜生活營業場所加強擴檢清查有無居家檢疫、隔離者趴趴走；但對此基層警不禁憂心、警員防疫裝備不足，加上擴檢清查對象身份必近距離接觸，除了一片薄薄的醫療口罩外，多數外勤警所並無配置護目鏡、一次性醫療手套等防護裝備，擔心防堵疫情過程反可能遭感染。

▲全台警方為配合防疫政策，將針對大型KTV、夜店、小吃部等易引起群聚感染、密閉的營業場所，實施擴大臨檢。（圖／資料畫面）

臉書「靠北警察」粉專今天有基層警員對中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗次宣布全台警將在夜店門口實施身份查驗，而且部分縣市警局還加碼增加酒店、夜店等夜生活場所擴檢次數，基層警不禁憂慮因現在疫情不斷深溫，全台各地警察機關都著手演練異地辦公，避免群聚感染警力癱瘓的風險。



但現在卻要全台警察機關灑出大批警力針對轄區特種營業場所查驗消費者身份，基層警員透過該粉絲專頁質疑：「改天就來看看到底是民眾傳染給警察，還是警察傳染給民眾，坐看哪個分局做秀，做到整個分局都關門！」擔心因頻繁接觸高風險對象恐遭感染。

▲全台警方為配合防疫政策，將針對大型KTV、夜店、小吃部等易引起群聚感染、密閉的營業場所，實施擴大臨檢。（圖／資料畫面）

不願具名的基層警員指出，目前警方雖然每天有配發外勤警員口罩，但盤查可能違反居家隔離檢疫規定的對象仍有感染風現，加上夜店、特種營業場所多屬於密閉空間人潮眾多、且空氣不流通…「長官在規劃防疫相關勤務時，能否先幫基層增加防護裝備」近距離接觸風險對象需要的護目鏡、醫療口套甚至防護衣等裝備都付之闕如，就要警員勇敢上陣，這簡直是拿外勤警員的身體健康去賭博。

警員私下表示：加上警察工作都是團體規律行動，只要外勤人員出現一個確診患者，幾乎就可以造成整間警所、警分局人員都得居家隔離，進而讓整個地區的治安維持力量癱瘓，加上現行居家檢疫隔離對象，只有手機訊號監控，若有心人趁夜出門把手機丟家裡外出：「這種制度是防君子不防小人！但檢疫者逃離後只能靠警方找人」

基層警員憂心加強擴檢夜店、但卻沒有額外的防護裝備；另外光針對特種營業場所、人潮聚集眾多的大賣場卻沒比照辦理，邏輯上也說不過去。對此警政署僅表示，將配合防疫中政策規劃擴檢勤務，同時為避免警員貼身查驗民眾有染病風險，夜店查驗勤務將採2警在門口盤查，並不會要警員進入密閉舞池、包廂等密閉空間。

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