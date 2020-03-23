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新北警無畏群聚「連14天擴檢」遭嗆防疫負面教材　基層嘆：必要之惡

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記者陳豐德／新北報導

新北市警局22日晚間執行防疫擴大臨檢，由侯友宜市長帶隊，現場眾家媒體、員警、民眾狂擠，似不擔心成為疫情破口，更有警局內部消息傳出「各分局視轄區狀況，連續14天實施臨檢」，讓基層員警痛罵「搶作秀」、「用負面教材告訴大家群聚感染風險多大」；但據了解，23日警局已緊急召開視訊會議，政策急轉彎，改要求員警於治安熱點門口查驗進出人員身份，以弭平反彈聲浪。

▲▼新北市長侯友宜帶隊進行擴大臨檢，遭基層批評根本就是負面教材。（圖／記者呂佳賢攝）

▲新北市長侯友宜帶隊進行擴大臨檢，遭基層批評根本就是負面教材。（圖／記者呂佳賢攝）

新冠肺炎疫情緊繃，台灣鎖國後近2週成為防疫最關鍵時期，留學生及旅外人士掀起返國潮，為了避免居家檢疫民眾趴趴走，警政署要求各警局上前線，台中警方率先開第一槍，由局長、區長帶隊實施擴大臨檢。新北警方輸人不輸陣，22日由市長侯友宜帶隊，前往板橋區KTV臨檢，現場媒體、員警、官員、唱歌民眾擠在一塊，警、消高層作秀手段齊出，完全無視群聚感染風險

臉書「靠北警察」上就有基層爆出消息，內部指示各分局擴大臨檢針對KTV、釣蝦場、網咖、撞球場、汽車旅館加強查察；23日開始各分局連續規劃2星期擴大臨檢，針對上述場所每天查察。基層痛斥，警政署還說上班要分流，結果派一堆警察去密閉空間臨檢，「就來看看到底是民眾傳染給警察，還是警察傳染給民眾，坐看哪個分局做秀做到整個分局都關門！」

▼基層怒批新北警無視群聚感染風險，要員警連續至密閉場所擴檢。（圖／翻攝自靠北警察）

▲▼基層怒批新北警無視群聚感染風險，要員警連續至密閉場所擴檢。（圖／翻攝自靠北警察）

基層認為此舉根本就是因搶輸台中作秀先機，新北便「以量取勝」，連續2週要員警擴大臨檢，什麼防疫期間避免群聚都是屁話，全體同仁就進去密閉空間內，跟民眾好好宣導「用負面教材跟大家說群聚感染風險有多大」，並狠酸新北警局長「防疫什麼？避免什麼？輸人不輸陣，我大局長升官比較重要啦！」

對此，一名不具名的新北員警批評，「最誇張的是要我們針對密閉式場所，向店主道德勸說歇業2週，儘管是立意良善，但沒有法源依據，根本是讓警察難為」。這名員警也緩頰表示，晚間公務人員休息後，居家檢疫容易就有破口，政府目前還未關閉這些群聚場所，代表風險管控上，認為還未達到停止營業標準；警察的臨檢勤務也不能夠因此停擺，儘管仍有群聚風險，但屬於「必要之惡」，必須加強力度擴檢，才能夠讓那些想「趴趴走」的居家檢疫者待在家中14天。

▼有基層說為了防堵疫情擴散，似乎也只能讓員警冒這風險。（圖／記者呂佳賢攝）

▲▼新北市長侯友宜帶隊進行擴大臨檢，遭基層批評根本就是負面教材。（圖／記者呂佳賢攝）

新北市警局也回應表示，針對公眾得出入場所如KTV等娛樂場所，自本23日起，連續2週授權各分局自行規劃時段實施防疫檢查，並非連續2週執行擴大臨檢勤務，依單位要求做好防護措施，強調「請同仁共體時艱，本項措施將視疫情適時調整」。而警政署長陳家欽也下達命令，經檢討後採「重點式、場所外使用M-Police查詢身份」，以減輕警力負擔，並保障同仁健康安全，強調防護裝備如護目鏡、口罩、手套、隔離衣應備妥。

網路上基層留言抒發情緒說「被靠北了才政策轉彎吧」、「還發文請消防支援擴檢，利用消檢來查旅賓館，這樣就不用請票了」、「差不多該評比查獲居家檢疫對象數量囉，請各單位預置績效」、「看警察哪個先倒楣染疫，上頭才會緊張」、「蹭疫情熱度上新聞版面，以為這樣可以升官啊？」、「就不要哪天哪個學長不小心中獎，整個單位隔離，看那些導演沒有演員還怎麼做秀」。

▼為了2個禮拜的關鍵疫情防護期，基層被迫持續上前線。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼新北警14天連續擴大臨檢，基層怒批作秀拚升官。（圖／記者陳豐德翻攝）

▼現場採訪記者觀察侯友宜到場參與擴檢記者會，包含警、消全都是在作秀。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼新北警14天連續擴大臨檢，基層怒批作秀拚升官。（圖／記者陳豐德翻攝）

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