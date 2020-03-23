美批隱瞞疫情！　耿爽：「浪費中國贏得的寶貴時間」造謠抹黑

▲中國大陸外交部發言人耿爽。（圖／路透社）

記者劉亭／綜合報導

美國總統川普日前指控中國隱瞞疫情。對此，大陸外交部發言人耿爽今（23）日表示，美國攻擊抹黑中方，顛倒黑白，「美方這種造謠汙衊、賊喊捉賊的把戲實在太拙劣了」。

大陸外交部23日例行記者會上，有記者提問表示，川普20、21日指出，中方可以更早告知美方疫情狀況；另外美國白宮國安會更被爆出，要求各聯邦機構統一口徑，通過各種途徑對外宣稱中國策劃掩蓋疫情，導致全球大流行。

耿爽回應表示，美國國務卿蓬佩奧20日指出，中國、俄羅斯和伊朗正在散佈虛假信息，詆毀美國為防控疫情所做的工作；在同一天，美方又要求聯邦機構統一對外抹黑中國。

▲紐約移動檢驗中心防疫人員。（圖／路透）

耿爽指出，上週五以時間軸的方式，詳細介紹了疫情發生以來，中方向美方通報疫情資訊，以及中美雙方溝通的基本情況，中方始終本著公開透明負責的態度，及時向世衛組織以及包括美國在內的有關國家和地區通報疫情消息。

耿爽強調，中方自1月3日起就開始向世衛組織和包括美方在內的各國定期通報信息，1月23日，中方宣布關閉離開武漢的通道，美國政府在2月2日宣布全面禁止過去14天到訪過中國的外國人入境，那時候美國國內公佈的確診病例只有10餘例。

但50天過去了，美國確診病例激增到破3萬例。耿爽說，美方完全是浪費了中方為全世界贏得的寶貴時間，事到如今，美方反而企圖詆毀他人，轉嫁責任，尋找替罪羊，這種做法既不道德，也不負責，不僅對美國自身的防疫工作沒有絲毫幫助，對促進國際社會的抗疫合作也絲毫沒有幫助。

耿爽透露，中方再次敦促美方，立即停止對疫情政治化，停止對中國污名化，停止詆毀他國，集中精力做好自己的事情，為世界各國攜手抗擊疫情，維護全球公共衛生安全發揮建設性的作用。