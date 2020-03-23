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醫護遞筆要簽名「病患家屬不敢碰」　她苦嘆：只有我的貓敢靠我這麼近了

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▲義大利,新冠肺炎,新冠病毒,醫護。（圖／達志影像／美聯社）

▲部分醫護人員都有遇到被排擠的情形。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者張嘉晏／綜合報導

新冠肺炎持續延燒，疫情爆發至今，傳出不少醫護人員飽受歧視、排擠的消息。一名女醫護就感嘆，因為工作需要，他們明明就很常洗手、清潔，卻還是有很多人看到他們就不敢接近，讓她無奈表示大概只有寵物貓敢靠近她了。

「想問我們到底做錯了什麼？我們到底哪裡髒？要這樣被嫌棄、撻伐？」一名醫護人員在臉書「爆怨公社」中發文，她表示自從疫情爆發以來，很多人看到醫護就像看到鬼一樣，除了頻頻問「妳有消毒嗎」，甚至有更過分的人會劈頭就說「妳很髒欸」，讓她很無奈。

請繼續往下閱讀...

她還舉例，自己曾經拿筆請病患家屬簽名，對方卻遲遲不敢拿起那枝筆，「為什麼？因為我們的手碰到那枝筆。」原PO不禁也感嘆，除了自己的父母和同事，唯一敢靠近她的大概就是她的貓了。

▲▼ 女醫護發文感嘆 。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲ 女醫護發文感嘆，除了爸媽和同事，大概只有貓咪敢靠近她了。（圖／翻攝自爆怨公社）

「請問我們哪裡髒？」原PO指出，醫護們洗手都洗到脫皮、乾裂了，自己每次下班也都是洗過澡才敢回家。考量到每天會接觸到很多病人，她也告知媽媽最近不回老家了，電話那頭其實也聽得出媽媽的失望，「為了保護家人，更為了不讓自己成為傳染源，我們醫護人員做了多少努力。」

貼文上線後，眾網友們紛紛打氣表示，「你們是偉大的台灣守護天使」、「無知最可怕」、「辛苦全體醫護人員了」、「醫護人員的防護措施都比一般人高的好嗎 」、「多數人是感謝你們的」。

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