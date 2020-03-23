義大利確診直逼6萬　古巴「白衣大隊」勇闖疫區：革命性責任

▲古巴醫療隊前進義大利抗疫。（圖／路透）

實習記者曾筠淇／綜合報導

義大利北部的倫巴底（Lombardia）是當地受疫情影響最嚴重的地區，因此古巴在近日派出了「白衣大隊」，讓醫師、護理師協助抗疫。這是古巴第一次向富裕國家之一的義大利派遣緊急特遣隊，同時也是近幾日派出的第6個醫療隊，表現了醫療外交的影響力。

據《路透社》報導，疫情火速爆發，義大利的確診人數已逼近6萬，其中又以北部的倫巴底為情況最嚴重的地區。自1959年以來，古巴組成了「白衣大隊」，協助世界各地的貧困國家，不過這次則是向富裕的義大利伸出援手，派遣了緊急特遣隊，也是近幾日以來的第6個醫療隊，現正積極協助對抗新冠肺炎。

▲古巴的醫療水準享譽國際。（圖／路透）

新冠肺炎在各國肆意傳播，古巴近幾日已派出了6個醫療隊，除了義大利，先前也曾向委內瑞拉、尼加拉瓜、牙買加、蘇利南（Suriname）和格林那達（Grenada）派遣特遣隊。

68歲的重症監護專家萊昂納多.費爾南德斯（Leonardo Fernandez）表示，「我們都很害怕，但我們有革命性的責任要履行，因此我們要消除恐懼，並將它放到一邊」。他還補充說明，這是他的第8次國際任務，「說自己不怕的人是超級英雄，但我們不是超級英雄，我們是革命醫生。」

古巴一直以來都是全世界醫師比例最高的國家，先前更在蘇聯的經濟援助下，建立了完善的醫療體系，現在共產黨雖然垮台，古巴的醫療也大不如前，不過仍在國際間有著良好聲譽。