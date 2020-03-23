　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

稱「病毒陰謀論」謠言始於美國　崔天凱：有人散播瘋狂言論

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲大陸駐美大使崔天凱。（圖／翻攝自中華人民共和國駐美利堅合眾國大使館網站）

▲中國駐美大使崔天凱。（圖／翻攝自中華人民共和國駐美利堅合眾國大使館網站）

記者陳政錄／綜合報導

近日「新冠病毒來自美軍實驗室」議題引發國際譁然，對此，中國駐美大使崔天凱於日前接受美國媒體專訪時，表示「我認為這是始於美國的」，直指有人散播瘋狂言論。但面對美國記者反問，應該是中國外交部發言人趙立堅在散播此陰謀說法，崔天凱僅簡短回應，「也許你可以去問他。」

崔天凱於3月17日，接受AXIOS和HBO聯合節目的採訪，於今天22日稍早在美國播出，中國駐美大使館官網也在隨後刊登全文，表示大使就新冠肺炎疫情、媒體關係、涉疆問題、中美關係等，回答了記者喬納森·斯旺的提問。

▲美國,加州,洛杉磯,禁足,新冠肺炎,封鎖,武漢肺炎。（圖／路透）

▲新冠肺炎在全球爆發，陰謀論四起，美國總統川普近日更多次直稱為「中國病毒」，理由是不滿中國外交部發言人趙立堅懷疑病毒來源是美國軍方。（圖／路透）

談到病毒來源的陰謀論時，主持人首先指出「大使先生，面對公共衛生危機，以事實為基礎開展對話非常重要」，並重提崔天凱2月9日在《面向全民》節目中的說法。當時，崔天凱稱，散播病毒來自美國軍方實驗室，這樣的瘋狂謠言十分危險，我們怎麼能相信。

接著，主持人詢問，「大使先生，您知道是誰在散播這些瘋狂的陰謀論嗎？」崔天凱回應，我認為這是始於美國的。他還再次重申，「有人散播瘋狂言論」是他的一貫立場，認為揭開病毒的來源，是科學家要做的工作，而不是由外交官或者記者來進行揣測的，因為這樣的臆測非常有害。

對此，主持人斯旺繼續追問，「事實上，是你們中國外交部的發言人趙立堅在散播病毒來源於美國實驗室的陰謀論，他有相關證據嗎？」崔天凱回應，也許你可以去問他，並強調他代表的是中國國家元首和中國政府，不是某個具體個人。

▲趙立堅又發文質疑美國。（圖／翻攝自趙立堅推特）

▲趙立堅不斷發文質疑美國在疫情中的角色。（圖／翻攝自趙立堅推特）

主持人又說，「所以我們不應該從字面上去聽他的話。儘管他（趙立堅）是發言人，我們也不應該認為他的話代表中國政府。」崔天凱稱，「你可以對別人的話進行解讀，我無法也沒有責任向你解釋所有人的觀點。」

值得注意的，據中央社報導，崔天凱一開始指責有人散播未經證實的謠言，應還包括共和黨籍聯邦參議員柯頓（Tom Cotton），因為柯頓在疫情初期曾質疑，病毒源自武漢的一間生化實驗室。

另對於近日美中媒體戰，崔天凱也說，《華爾街日報》專欄文章是對整個中華民族的極大侮辱。因此當主持人說，為此事驅逐記者是個好主意嗎？崔天凱反問，寫這樣一篇文章是個好主意嗎？

武漢肺炎疫情延燒，中國科學院武漢病毒研究所「P4實驗室」也成了各界關注焦點，其中「80後」、39歲所長王延軼更被網友熱議，被認為是靠丈夫舒紅兵才上位。（圖／翻攝「政事兒微信公眾號」）

▲肺炎疫情爆發初期，中國科學院武漢病毒研究所「P4實驗室」成為各界關注焦點，包括39歲所長王延軼也被熱搜。（圖／翻攝「政事兒微信公眾號」）

崔天凱還說，中國一開始面對新型冠狀病毒所引發的肺炎時，包括對外提醒與訊息通報，「這是一個發現病毒的過程。」認為這與所謂的媒體審查無關，「得出結論之前必須要有證據，必須以科學為基礎。」強調中方一直努力治癒病人，並即時和WHO等國際社會通報。

他也表示，自己並不知道公民記者陳秋實，也沒有去了解方斌和李澤華等人的情況。對於外媒稱有公民記者失蹤的報導，他坦言，說實話，我非常懷疑這些是否是事實，並強調尊重中國司法程序。

崔天凱還說，新疆沒有集中營，那裡曾有一些職業培訓中心，「現在教培中心的所有學員都已經畢業，找到了新工作。」主持人問，「那我現在去看的話會發現人去樓空嗎？」崔天凱說，我很希望你能有機會去新疆看一看，你提出申請。

►我沒有遲到，是時間遲到了

▲新冠肺炎(COVID-19)防護路線圖。（圖／黃麒文 製作）

ET快訊
劉真沒健保「苦扛百萬醫療費」　余天曝：辛龍經濟狀況不是很好
快訊／板橋鬧區12聲槍響！3警圍捕毒販遭撞受傷
劉真一殯靈堂後天開放　不辦告別式..4/22舉行追思會
吳宗憲12分鐘記者會全文　哽咽曝辛龍走不出來
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸委會強調「包機模式」　滯湖北149童、7孕婦請願：分批取消註記

香港將禁止「酒吧賣酒」　降低社交傳播病毒風險

快訊／香港25日起「禁止非港人入境」14天　一切轉機暫停！

自願到隔離病房前線！　香港醫護：市民都很支持「計程車免費送回家」

人事主管虛構20名「空氣員工」　每月冒領34萬薪「騙公司3年爽賺400萬」

陸「第一針疫苗」打在首席生化武器專家身上！　志願者：注射後一切良好

香港名店澳洲牛奶公司「26日起停業3周」　食客急捧場：會好想念阿！

貓熊「萌二」戶外見客　北京動物園時隔58天後重新開放

呼籲宣布戒嚴級別措施！　何栢良：再拖「香港變另一個武漢」

家中獨子！湖北醫生「連續工作35天」突病亡...年僅29歲

林俊傑現身KTV送母親《告白氣球》　「周杰倫驚喜登場」JJ媽媽笑開懷

Lisa溫柔甜美→嚴厲導師　鞭策練習生練六小時不夠：不能休息睡覺！

周杰倫「美食街變魔術」全場圍觀　「把湯分兩半」林俊傑一旁看呆！！

不顧封城...聚會、做頭髮到處趴趴走 義大利市長怒：什麼時候這麼愛跑了

上半場打好球...下半場疫情複雜化 陳學聖：陳時中還要當指揮官嗎？

張上淳兒出國「發FB炫耀」挫醫士氣 陳時中認沒有違反規定：問題不大

吳斯懷稱共機繞台「不算挑釁」　謝國樑開砲：盡早離開立法院

耳朵福利！小宇開直播「根本演唱會」　蕭敬騰線上點歌..「你會害我被罵XDD」

「大陸製造」產品有新冠病毒？耿爽：說這話的別戴陸製口罩！

學人屁柴「同步伸懶腰」踢到鐵板　筋骨太硬...柴姊撇頭冷眼笑翻網

陸委會強調「包機模式」　滯湖北149童、7孕婦請願：分批取消註記

香港將禁止「酒吧賣酒」　降低社交傳播病毒風險

快訊／香港25日起「禁止非港人入境」14天　一切轉機暫停！

自願到隔離病房前線！　香港醫護：市民都很支持「計程車免費送回家」

人事主管虛構20名「空氣員工」　每月冒領34萬薪「騙公司3年爽賺400萬」

陸「第一針疫苗」打在首席生化武器專家身上！　志願者：注射後一切良好

香港名店澳洲牛奶公司「26日起停業3周」　食客急捧場：會好想念阿！

貓熊「萌二」戶外見客　北京動物園時隔58天後重新開放

呼籲宣布戒嚴級別措施！　何栢良：再拖「香港變另一個武漢」

家中獨子！湖北醫生「連續工作35天」突病亡...年僅29歲

吳宗憲爆曾探望劉真　柯文哲忍不住嘆氣⋯低調避談

居家隔離檢疫人數增　竹市府推「送餐、關懷包、補償速通關」三寶

紐約州長要大家別打籃球「如何與對手隔6呎」　 美4聯賽恐停賽360場

環評會議照常舉行「不延期」公民不能旁聽…開發單位限6人以下進場

半價救國旅！4月底前「澎湖、花蓮、馬祖機加酒1,799元起」

台南火雞場確診禽流感　702隻火雞全數撲殺銷燬

不斷更新／郵輪華麗號250人現疑似症狀　安倍鬆口「現況不適合辦東奧」

賣台北換新北！多餘預算「當爸媽退休金」　網讚超聰明：有房又有錢

環保署1人確診…立院啟動人數限制！即起委員會上限50人、首長只能帶1幕僚

智伸科2019年營收獲利「刷新歷史新高」！董事會決議：配發每股現金股利2.5元

孫生深夜「火車便當」童顏超兇妹　 激吻又捏屁股蛋全被拍

大陸熱門新聞

武漢出現多名無症狀感染者　0確診原因曝

一家6口從英國到北京：已確診4人　包括1歲女童

1家11口感染全康復！鄂州爺爺跪送醫療隊

大陸第一兇墓曝光！80盜墓賊慘死

婚宴變毒窟！已10人染病…新郎中招

武漢3條件解除封城　離漢政策出爐

趙立堅再質疑美國隱瞞：該找0號病人在哪！

大陸官方機密曝光！　1/3確診者是「沉默帶原者」

3歲兒墜9樓　爸目睹崩潰：老婆追不上…衝下樓見奇蹟一幕

湖北這類患者確診「不用上報」

黃岡連19天0確診宣布：取消小區封閉

武漢男冒充防疫員　騙女生開門殺害

確診新冠肺炎　女子逃出武漢沒被處罰

老字號翠華22年旗艦店「暫吹熄燈號」

更多熱門

相關新聞

經國學院送蛋糕　陳時中：有我的頭還不敢吃

經國學院送蛋糕　陳時中：有我的頭還不敢吃

經國管理學院今（23日）為感謝中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中和抗疫團隊的辛勞，製作「阿中蛋糕」與口罩造型蛋糕送到疾管署，對此陳時中表示：「已經收到，但上面有我的頭，還不敢吃。」

「台灣會封城嗎？」　陳時中給答案

「台灣會封城嗎？」　陳時中給答案

港增至少10宗初步確診　包括1名負責機場檢測醫生

港增至少10宗初步確診　包括1名負責機場檢測醫生

一圖看新增26例哪裡來！

一圖看新增26例哪裡來！

泰王不顧疫情？網友：我們為什麼需要國王

泰王不顧疫情？網友：我們為什麼需要國王

關鍵字：

新冠肺炎武漢肺炎中國湖北崔天凱中國駐美大使美國病毒美軍實驗室大陸軍武國際軍武

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 劉真 捷運環狀線 口罩 蔡阿嘎 韓國瑜 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

快訊／劉真等不到心臟病逝！　享年44歲

劉真22日22時22分病逝　禮儀師驚「數字都22」

劉真撒手留4歲女兒⋯住院前寫下最後祝福

辛龍「手寫信送走劉真」

劉真爆「生前已截除腳趾」

KTV臨檢！侯友宜：偷跑我一定重罰100萬

南韓「N號房事件」74少女淪性奴

「紐約－台北－武漢」　上千陸生想來台灣轉機：求求了

辛龍、劉真「8年甜蜜約定」失守！

快訊／新冠肺炎再新增26例確診　25例境外、1例本土　

辛龍「換不回劉真生命」崩潰

Line當機了！中華電信用戶受影響

韓流退燒　「挺韓主播」王又正下場曝光

北榮護理師曝「辛龍送別劉真場面」

沈嶸「人們該尊敬命理師」

更多

最夯影音

更多
林俊傑現身KTV送母親《告白氣球》　「周杰倫驚喜登場」JJ媽媽笑開懷

林俊傑現身KTV送母親《告白氣球》　「周杰倫驚喜登場」JJ媽媽笑開懷
Lisa溫柔甜美→嚴厲導師　鞭策練習生練六小時不夠：不能休息睡覺！

Lisa溫柔甜美→嚴厲導師　鞭策練習生練六小時不夠：不能休息睡覺！

周杰倫「美食街變魔術」全場圍觀　「把湯分兩半」林俊傑一旁看呆！！

周杰倫「美食街變魔術」全場圍觀　「把湯分兩半」林俊傑一旁看呆！！

不顧封城...聚會、做頭髮到處趴趴走 義大利市長怒：什麼時候這麼愛跑了

不顧封城...聚會、做頭髮到處趴趴走 義大利市長怒：什麼時候這麼愛跑了

上半場打好球...下半場疫情複雜化 陳學聖：陳時中還要當指揮官嗎？

上半場打好球...下半場疫情複雜化 陳學聖：陳時中還要當指揮官嗎？

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面