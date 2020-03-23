稱「病毒陰謀論」謠言始於美國　崔天凱：有人散播瘋狂言論

▲中國駐美大使崔天凱。（圖／翻攝自中華人民共和國駐美利堅合眾國大使館網站）

記者陳政錄／綜合報導

近日「新冠病毒來自美軍實驗室」議題引發國際譁然，對此，中國駐美大使崔天凱於日前接受美國媒體專訪時，表示「我認為這是始於美國的」，直指有人散播瘋狂言論。但面對美國記者反問，應該是中國外交部發言人趙立堅在散播此陰謀說法，崔天凱僅簡短回應，「也許你可以去問他。」

崔天凱於3月17日，接受AXIOS和HBO聯合節目的採訪，於今天22日稍早在美國播出，中國駐美大使館官網也在隨後刊登全文，表示大使就新冠肺炎疫情、媒體關係、涉疆問題、中美關係等，回答了記者喬納森·斯旺的提問。

▲新冠肺炎在全球爆發，陰謀論四起，美國總統川普近日更多次直稱為「中國病毒」，理由是不滿中國外交部發言人趙立堅懷疑病毒來源是美國軍方。（圖／路透）

談到病毒來源的陰謀論時，主持人首先指出「大使先生，面對公共衛生危機，以事實為基礎開展對話非常重要」，並重提崔天凱2月9日在《面向全民》節目中的說法。當時，崔天凱稱，散播病毒來自美國軍方實驗室，這樣的瘋狂謠言十分危險，我們怎麼能相信。

接著，主持人詢問，「大使先生，您知道是誰在散播這些瘋狂的陰謀論嗎？」崔天凱回應，我認為這是始於美國的。他還再次重申，「有人散播瘋狂言論」是他的一貫立場，認為揭開病毒的來源，是科學家要做的工作，而不是由外交官或者記者來進行揣測的，因為這樣的臆測非常有害。

對此，主持人斯旺繼續追問，「事實上，是你們中國外交部的發言人趙立堅在散播病毒來源於美國實驗室的陰謀論，他有相關證據嗎？」崔天凱回應，也許你可以去問他，並強調他代表的是中國國家元首和中國政府，不是某個具體個人。

▲趙立堅不斷發文質疑美國在疫情中的角色。（圖／翻攝自趙立堅推特）

主持人又說，「所以我們不應該從字面上去聽他的話。儘管他（趙立堅）是發言人，我們也不應該認為他的話代表中國政府。」崔天凱稱，「你可以對別人的話進行解讀，我無法也沒有責任向你解釋所有人的觀點。」

值得注意的，據中央社報導，崔天凱一開始指責有人散播未經證實的謠言，應還包括共和黨籍聯邦參議員柯頓（Tom Cotton），因為柯頓在疫情初期曾質疑，病毒源自武漢的一間生化實驗室。

另對於近日美中媒體戰，崔天凱也說，《華爾街日報》專欄文章是對整個中華民族的極大侮辱。因此當主持人說，為此事驅逐記者是個好主意嗎？崔天凱反問，寫這樣一篇文章是個好主意嗎？

▲肺炎疫情爆發初期，中國科學院武漢病毒研究所「P4實驗室」成為各界關注焦點，包括39歲所長王延軼也被熱搜。（圖／翻攝「政事兒微信公眾號」）

崔天凱還說，中國一開始面對新型冠狀病毒所引發的肺炎時，包括對外提醒與訊息通報，「這是一個發現病毒的過程。」認為這與所謂的媒體審查無關，「得出結論之前必須要有證據，必須以科學為基礎。」強調中方一直努力治癒病人，並即時和WHO等國際社會通報。

他也表示，自己並不知道公民記者陳秋實，也沒有去了解方斌和李澤華等人的情況。對於外媒稱有公民記者失蹤的報導，他坦言，說實話，我非常懷疑這些是否是事實，並強調尊重中國司法程序。

崔天凱還說，新疆沒有集中營，那裡曾有一些職業培訓中心，「現在教培中心的所有學員都已經畢業，找到了新工作。」主持人問，「那我現在去看的話會發現人去樓空嗎？」崔天凱說，我很希望你能有機會去新疆看一看，你提出申請。

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