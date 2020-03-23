圖文／每日健康
新冠肺炎病毒（COVID-19，武漢肺炎）從亞洲蔓延至全球，歐盟與美洲國家病例人數3月起劇烈上升，截至當前全球已超過18萬5千起確診數，死亡人數達到7,330人。為因應疫情，各國紛紛祭出移動管制與出入境限制，企圖減少病毒擴散。當前人類對新型冠狀病毒來源、特性與解方，尚未能全盤掌握，各國的防疫策略也大相徑庭，然而從已發現的案例為統計基礎，初步可以梳理出這波新型冠狀病毒的疫情發展特徵。
發病年齡層影響死亡率高低
據WHO（世界衛生組織）3月5日公佈的數字，新型冠狀病毒的全球死亡率為3.4%，但若再從感染者的年齡細分，年輕個案與中高齡個案的死亡風險差異懸殊。發表在《JAMA》的新冠病毒統計分析指出，所有確診或疑似個案的平均死亡率僅為2.3%，而80歲以上的患者，死亡率高達14.8%。70至79歲的患者死亡率也有8%，相去超過4倍以上。其中疫情嚴峻的義大利，在3月4日之前的52名死亡個案，年齡全在60歲以上。顯見新冠病毒對於老年人的攻擊性最強，若再加上患有三高、慢性病、腎臟病、心血管疾病、免疫不全，感染病毒的致命風險更不可輕忽。
醫療系統負荷能力影響死亡率
WHO在2月28日發表的報告中，首先爆發病毒感染的武漢，短時間內爆發超過5.6萬起個案，導致武漢當地的新型冠狀病毒死亡率高達5.8%，遠超過中國其他區域的0.7%。再對比美國的流感平均死亡率僅為0.1%。顯示在一定區域內，如果短時間出現大量重症患者，很可能拉升新冠病毒造成的死亡人數。學術期刊《Emerging Infectious Diseases》因此建議，各國應該增強公共衛生相關的干預措施，包括集會活動和移動限制，對於遏止新冠病毒擴散可能有助。
無症狀感染者可能就有傳染力
新冠病毒死亡率雖不如SARS，傳染能力與速率卻強逾倍蓰。各國專家皆呼籲民眾做好自主健康管理。美國德州大學（The University of Texas）發佈的最新研究統計認為，可能有超過10%的病患是被帶有病毒但尚未出現症狀的人所傳染。研究認為冠狀病毒的傳播力與流感接近，它的「系列間隔」（Serial interval）平均約為四天左右，德州大學整合生物學教授 Lauren Ancel Meyers 指出，這項數據現示減少人群接觸、隔離甚至關閉公共場合、限制集會等等方式，將有助於減少無症狀感染者將病毒傳染給更多人。
病毒未必怕熱常用物品多消毒
美國國家衛生研究院（NIH）學者在《新英格蘭醫學期刊》最近發佈的研究報告指出，新冠病毒以氣溶膠型態存在可存活3小時，有可能成為醫療院所內的傳染隱憂。同時，新冠病毒能夠在銅的表面存活4小時，而在塑膠和塑料表面甚至可存活2至3天。表示空氣傳播與接觸帶有病毒的物品很可能造成感染。
值得研究的是，新冠病毒與SARS病毒的型態相似，為何病例數量差距甚大？科學家當前沒有準確答案，推論是帶有新冠病毒的輕症或無症狀個體，不自覺地將病毒散播出去，全球各國的移動管制與出入境限制是否能奏效，可能需要6至8周的時間驗證。研究建議，目前為止能確定有助預防新冠病毒傳播的主要方法為：
1. 避免與確病或生病的人有親密接觸
2. 避免用手觸摸眼睛、鼻子、嘴巴等
3. 生病時應待在家中休息
4. 咳嗽或打噴嚏應用衛生紙捂住口鼻，並確實將衛生紙丟進垃圾桶
5. 用清潔劑消毒經常觸摸的物體或物品表面
[1] New Coronavirus Stable for Hours on Surfaces, SARS-CoV-2 Stability Similar to Original SARS Virus
[2] N van Doremalen, et al. Aerosol and surface stability of HCoV-19 (SARS-CoV-2) compared to SARS-CoV-1. The New England Journal of Medicine. DOI: 10.1056/NEJMc2004973 (2020)
新冠肺炎在塑膠表面能活3天？ 美國國衛院建議5招自保防病毒
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